AKTUELNO

Zadruga

IZGOREO SI OD LJUBOMORE! Ivan Marinković napravio scenu Aneli, Anđelo odmah reagovao! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ko je kome ovde prijatelj?

Ivan Marinković i Aneli Ahmić su se danas posvađali, a Aneli je bila uverena da je Ivan ljubomoran što je dobila poklone sa Anđelom.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti si najveća džukela, ja ovakve prijatelje nemam, nemam prijatelje koji mi se smeju - rekao je Ivan.

- Šta je napadaš - pitao je Anđelo.

- Ti si još gori, to je blam za tebe, što ste vi BFF, to je blam za tebe, meni bi to bio blam - naveo je Marinković.

- Ti si ljubomoran, ti si izgoreo - rekao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti se takmičiš sa mnom - rekao je Ivan.

- Nerviraju ih moji pokloni - rekla je Aneli.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#ELITA 9

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

ADVOKATICA NA STOLU! Milan tvrdi da ju je odbio, ona poručila: PIPKAO ME JE ISPOD STOLA! (VIDEO)

Zadruga

Razotkrivena: Zec priznao da je bio u kontaktu sa Mimom pre rijalitija, ona demantuje sve navode! (VIDEO)

Farma

Kristijan ih okupio za stolom, pa otvorio karte! Boža odjednom promenio mišljenje o Eleni: Ne volim je, ali mi je i dalje malo draga (VIDEO)

Zadruga

PUKLA VEZA! Anđela otkrila zbog čega je raskinula sa Bojanom, umešana Slađa Blinda, zatim se dotakla svoje majke i zaplakala: LAŽE o svemu, samo me KA

Zadruga

Sprema mu pakao: Ivan Marinković sutra želi Đukiću da očita bukvicu, Teodora ne prestaje da se ponižava! (VIDEO)

Fudbal

UEFA oštro reagovala: Švajcarska kažnjena zbog zastave OVK, odmah se javili Albanci - Evo šta su tražili u ovom slučaju!