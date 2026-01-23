IZGOREO SI OD LJUBOMORE! Ivan Marinković napravio scenu Aneli, Anđelo odmah reagovao! (VIDEO)

Ko je kome ovde prijatelj?

Ivan Marinković i Aneli Ahmić su se danas posvađali, a Aneli je bila uverena da je Ivan ljubomoran što je dobila poklone sa Anđelom.

- Ti si najveća džukela, ja ovakve prijatelje nemam, nemam prijatelje koji mi se smeju - rekao je Ivan.

- Šta je napadaš - pitao je Anđelo.

- Ti si još gori, to je blam za tebe, što ste vi BFF, to je blam za tebe, meni bi to bio blam - naveo je Marinković.

- Ti si ljubomoran, ti si izgoreo - rekao je Anđelo.

- Ti se takmičiš sa mnom - rekao je Ivan.

- Nerviraju ih moji pokloni - rekla je Aneli.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.