IZGOREO SI OD LJUBOMORE! Ivan Marinković napravio scenu Aneli, Anđelo odmah reagovao! (VIDEO)

Ko je kome ovde prijatelj?
Ivan Marinković i Aneli Ahmić su se danas posvađali, a Aneli je bila uverena da je Ivan ljubomoran što je dobila poklone sa Anđelom.
- Ti si najveća džukela, ja ovakve prijatelje nemam, nemam prijatelje koji mi se smeju - rekao je Ivan.
- Šta je napadaš - pitao je Anđelo.
- Ti si još gori, to je blam za tebe, što ste vi BFF, to je blam za tebe, meni bi to bio blam - naveo je Marinković.
- Ti si ljubomoran, ti si izgoreo - rekao je Anđelo.
- Ti se takmičiš sa mnom - rekao je Ivan.
- Nerviraju ih moji pokloni - rekla je Aneli.
Autor: R.L.