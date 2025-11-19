Sprema mu pakao: Ivan Marinković sutra želi Đukiću da očita bukvicu, Teodora ne prestaje da se ponižava! (VIDEO)

Đukić priređuje poniženja kome stigne!
Ivan Marinković doleteo je u pušionicu kod Teodore Delić kako bi saznao kako se oseća nakon brutalnog poniženja koje joj priredio Filip Đukić, a Bora Santana uleteo je i počeo da brani svog drugara.
- Kako si? - upitao je Ivan.
- Što me pitate: ''Kako si?'', pa nemam ja emocije prema njemu - rekla je Teodora.
- Niko ti nije rekao da ga voliš, ali ti se sviđa - rekao je Ivan.
- Mi smo imali strast i da je imamo i dalje - rekla je Teodora.
- Onda si jedna u nizu - rekao je Ivan.
- I on meni - rekla je Teodora.
- Pa nije on tebi, ti si ostavila verenika zbog njega. To je klasični iskompleksiran muškarac koji nam dokazuje nešto, a onda ode na žurku i poljubi drugu ribu. Ti sad ne možeš ni tamo, a ni vamo sada - rekao je Ivan.
- Znaš koliko mene boli k*rac? - upitala je Teodora.
- Sutra ću da ga iznap*šavam, pružiću ti ruku ako si odlučila da napustiš Nenada i da ti Đukić bude svetlo na kraju tunela onda okej. Šta je ovo? Sad ispadate svi foliranti, kao ima strast sa tobom - rekao je Ivan.
- Svi folirate, Đukić i treba da ljubi Maju ako se sviđaju jedno drugom - rekao je Bora.
- Naravno, onda sutra treba da istrpi kad ga napušim. Ima kao privlačnost prema njoj, a ljubi drugu ribu - rekao je Ivan.
- Pa šta da radi kad mu je Teodora tri puta okrenula glavu kad je pokušao da je poljubi? Je l' si mu okrenula glavu? - upitao je Bora.
- Da - odgovorila je Teodora.
- Pa šta onda očekujete? Video sam sve - rekao je Bora.
Autor: N.Panić