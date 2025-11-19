Sprema mu pakao: Ivan Marinković sutra želi Đukiću da očita bukvicu, Teodora ne prestaje da se ponižava! (VIDEO)

Đukić priređuje poniženja kome stigne!

Ivan Marinković doleteo je u pušionicu kod Teodore Delić kako bi saznao kako se oseća nakon brutalnog poniženja koje joj priredio Filip Đukić, a Bora Santana uleteo je i počeo da brani svog drugara.

- Kako si? - upitao je Ivan.

- Što me pitate: ''Kako si?'', pa nemam ja emocije prema njemu - rekla je Teodora.

- Niko ti nije rekao da ga voliš, ali ti se sviđa - rekao je Ivan.

- Mi smo imali strast i da je imamo i dalje - rekla je Teodora.

- Onda si jedna u nizu - rekao je Ivan.

- I on meni - rekla je Teodora.

- Pa nije on tebi, ti si ostavila verenika zbog njega. To je klasični iskompleksiran muškarac koji nam dokazuje nešto, a onda ode na žurku i poljubi drugu ribu. Ti sad ne možeš ni tamo, a ni vamo sada - rekao je Ivan.

- Znaš koliko mene boli k*rac? - upitala je Teodora.

- Sutra ću da ga iznap*šavam, pružiću ti ruku ako si odlučila da napustiš Nenada i da ti Đukić bude svetlo na kraju tunela onda okej. Šta je ovo? Sad ispadate svi foliranti, kao ima strast sa tobom - rekao je Ivan.

- Svi folirate, Đukić i treba da ljubi Maju ako se sviđaju jedno drugom - rekao je Bora.

- Naravno, onda sutra treba da istrpi kad ga napušim. Ima kao privlačnost prema njoj, a ljubi drugu ribu - rekao je Ivan.

- Pa šta da radi kad mu je Teodora tri puta okrenula glavu kad je pokušao da je poljubi? Je l' si mu okrenula glavu? - upitao je Bora.

- Da - odgovorila je Teodora.

- Pa šta onda očekujete? Video sam sve - rekao je Bora.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić