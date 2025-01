Ne zaklapa: Gastoz ide redom i žali se na Anđelu, priznao da mu haos nije bio u planu! (VIDEO)

Kuka kome god stigne!

Nenad Marinković Gastoz svratio je do kuće Odabranih kako bi večerao i uz to razgovarao sa Milenom Kačavendom. Ona mu je prenela šta je o njemu i Anđeli Đuričić pričao u "Šiša baru", a on nije mogao da sakrije svoje neraspoloženje zbog situacije u kojoj se nalazi.

- Ja sam rekla da ste različiti, mogu da razumem da ona ne da ništa, a da ti daješ. Ja bih isto nervni slom dobila da dobijem jedan ubrus. Anđela mnogo živi po rasporedu, ko voli da živi na taj način? Ja mislim da je to samo prolazno, nije se lako uklopiti sa nekim - govorila je Milena.

- Đedović me provocira da je dobro ošišan - rekao je Gastoz kroz šalu.

- Vi sad ne pričate uopšte? Ratno je stanje? - pitala je Milena.

- Ona tako želi, to nije moj plan. Ne ide nam, pobićemo se. Trebali smo da se razdvojimo. Odjednom se ponaša kao da sam joj ubio nekoga - dodao je Gastoz.

- Ovi su jedva dočekali - rekla je Milena.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić