Saga ne prestaje! Bebica ubeđen da ga Teodora voli kao Boga, ona ne prestaje da ga ponižava (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Biće haosa?!

Nenad Macanović Bebica sedeo je za crnim stolom, te je tako ušao u svađu sa Teodorom Delić.

- Je li?! Je l' hoćeš?! Evo, sada neće da priča sa mnom, ona mene voli kao Boga, isto kao i ja nju, šta se desilo, ja ne znam. Ja ću biti najsrećniji kada ona bude srećna, baš zato što je volim. Mene niko nije voleo kao ona i ja nisam nikada voleo kao što nju volim - rekao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Tebi nije dobro, nemoj da se foliraš - rekla je Teodora.

- Ti bi volela da meni nije dobro, ja se sada foliram?! U subotu na nominacijama ću da kažem sve, o svemu što se dešavalo između nas - rekao je Bebica.

- Ružičaste naočare skini, tebi je poenta da me pobediš nešto i da ja nešto ne uradim. Ti znaš da sam ja empatična - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne, ti to nemaš u sebi - rekao je Bebica.

- Još malo možeš da izguraš tu priču da me napraviš najgorom i da budeš jadan, u suštini te boli ku*ac. Ja o tebi neću da pričam, meni su dela tvoja jasna - rekla je Teodora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

