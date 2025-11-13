Saga ne prestaje! Bebica ubeđen da ga Teodora voli kao Boga, ona ne prestaje da ga ponižava (VIDEO)

Biće haosa?!

Nenad Macanović Bebica sedeo je za crnim stolom, te je tako ušao u svađu sa Teodorom Delić.

- Je li?! Je l' hoćeš?! Evo, sada neće da priča sa mnom, ona mene voli kao Boga, isto kao i ja nju, šta se desilo, ja ne znam. Ja ću biti najsrećniji kada ona bude srećna, baš zato što je volim. Mene niko nije voleo kao ona i ja nisam nikada voleo kao što nju volim - rekao je Bebica.

- Tebi nije dobro, nemoj da se foliraš - rekla je Teodora.

- Ti bi volela da meni nije dobro, ja se sada foliram?! U subotu na nominacijama ću da kažem sve, o svemu što se dešavalo između nas - rekao je Bebica.

- Ružičaste naočare skini, tebi je poenta da me pobediš nešto i da ja nešto ne uradim. Ti znaš da sam ja empatična - rekla je Teodora.

- Ne, ti to nemaš u sebi - rekao je Bebica.

- Još malo možeš da izguraš tu priču da me napraviš najgorom i da budeš jadan, u suštini te boli ku*ac. Ja o tebi neću da pričam, meni su dela tvoja jasna - rekla je Teodora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić