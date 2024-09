Razotkrivena: Zec priznao da je bio u kontaktu sa Mimom pre rijalitija, ona demantuje sve navode! (VIDEO)

Ko je ovde lud?!

U toku je emisija 'Pitanja gledalaca'. Večerašnji voditelj Milan Milošević spreman je da ozbiljno razdrma kavez ukućanima intrigantnim pitanjima koja su postavljali gledaoci.

Pitanje za Marka zeca: Da li ti se sviđa Mimas? -pitao je Milan.

Ne sviđa mi se ali me je na žurci gledala -rekao je Marko.

On je meni pisao, ima sve to u zahtevima. Napisao mi je samo da li ulazim u elitu i ja sam to iskulirala. Ovo što priča da ga gledam je budalaština, možda te gledam jer nisi normalan i malo si munjen -rekla je Mima.

Kad si tek ušla u Eliti nema šta nisi radila na sebi, vidiš li na šta ličiš nesrećo. Jel ona mene treba da vređa a ja da ćutim? -pitao je Marko.

On je meni rekao da su razmenili par poruka i da su se videli -rekao je Nikola.

On je slagao sve kao da smo se videli u Kotoru pa onda posle toga. Ja tada nisam radila u Kotoru kao hostesa jer sam bila u rijaltiju tako da sam te demantovala sad -rekla je Mima.

Ti si kao nešto bitna pa sam ja baš hteo da pravim priču sa tobom -rekao je Marko.

Ja sam upućen u ceo njen život tako da ovo ne pije vodu i nema veze sa životom -rekao je Gruja.

Autor: Nemanja Šolaja