AKTUELNO

Zadruga

ADVOKATICA NA STOLU! Milan tvrdi da ju je odbio, ona poručila: PIPKAO ME JE ISPOD STOLA! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ko je ovde kriv?

Jovana Tomić advokatica odlučila je da otkrije za crnim stolom da ju je muvao Milan Stojičković.

- Pitao sam je da me izmasira kao i svakog drugog što bih pitao, jer me zabolela glava - pravdao se Milan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nije me pitao, stavio mi je glavu u krilo - rekla je advokatica.

Milan se pravdao da sve ovo nije istina.

- P*čko, smradu. Muškarac koji ima k*rac se ne ponaša ovako. Slao mi je čokoladice, pipkao me ispod stola, moraćeš da objasniš

- Izgoreli ste zbog Milana i Sofije, što si ti poštena dozvilila da te pipa - pitala je TReodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ovako se ponaša odbijena žena - rekao je Milan.

Autor: R.L.

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Razotkrivena: Zec priznao da je bio u kontaktu sa Mimom pre rijalitija, ona demantuje sve navode! (VIDEO)

Farma

Ko je 'unakazio' toalet? Kiki postavlja pitanja, sumnja na Conju, on sve svalio na ovog farmera (VIDEO)

Zadruga

PUKLA VEZA! Anđela otkrila zbog čega je raskinula sa Bojanom, umešana Slađa Blinda, zatim se dotakla svoje majke i zaplakala: LAŽE o svemu, samo me KA

Zadruga

Opet promenila ploču: Aneli ipak tvrdi da ju je Alibaba prevario sa Stanijom, nastao muk u Beloj kući! (VIDEO)

Farma

Kristijan ih okupio za stolom, pa otvorio karte! Boža odjednom promenio mišljenje o Eleni: Ne volim je, ali mi je i dalje malo draga (VIDEO)

Farma

Haos od ranog jutra! Barbi pobacala Božine stvari, pa se sa njim sukobila u dvorištu: On u sve umešao njenog oca i Kristijana (VIDEO)