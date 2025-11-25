ADVOKATICA NA STOLU! Milan tvrdi da ju je odbio, ona poručila: PIPKAO ME JE ISPOD STOLA! (VIDEO)

Ko je ovde kriv?
Jovana Tomić advokatica odlučila je da otkrije za crnim stolom da ju je muvao Milan Stojičković.
- Pitao sam je da me izmasira kao i svakog drugog što bih pitao, jer me zabolela glava - pravdao se Milan.
- Nije me pitao, stavio mi je glavu u krilo - rekla je advokatica.
Milan se pravdao da sve ovo nije istina.
- P*čko, smradu. Muškarac koji ima k*rac se ne ponaša ovako. Slao mi je čokoladice, pipkao me ispod stola, moraćeš da objasniš
- Izgoreli ste zbog Milana i Sofije, što si ti poštena dozvilila da te pipa - pitala je TReodora.
- Ovako se ponaša odbijena žena - rekao je Milan.
Autor: R.L.