AKTUELNO

Zadruga

MURAT MI NIJE PREPREKA, LEP JE MOMAK! Bora i Anastasija jači nego ikad, sigurni da će u nedelji ljubavi procvetati! (VIDEO)

Izvor: PInk.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Vreme je da se još više zbliže.

Voditelj Darko Tanasijević pročitao je da je Luku Vujovića očekivano navela Anita Stanojlović za svog para u nedelji ljubavi.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon toga, i Anastasija Brčić odabrala je svog dečka Boru Santanu.

- Volim da pričam sa njim, volim kako se ophodi sa mnom kad nije u crvenom, kad je normalan, zanimljiv je, harizmatičan. Ja kad pričam o emocijama, ja se pogubim cela - rekla je Anastasija.

- Protiv Murata nemam ništa, niti ljubomoru, prirodno sam reagovao, bilo koji muškarac da je bio tako bih reagovala, Murat nije pretnja, on je dobar dečko, lep je momak. Murat mi nije prepreka - rekao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Karambol u najavi: Bora će poludeti kad sazna kakav plan Anastasija i Murat imaju protiv njega! (VIDEO)

Zadruga

Totalni hit: Gastoz i Anđela nakon ljubavnog klipa pronašli šok temu kako bi izbegli razgovor o svom odnosu! (VIDEO)

Zadruga

Okrenuli novi list: Bora i Anastasija uplovili u mirnu luku, sve puca od ljubavi! (VIDEO)

Društvo

Alarmantno: Grip u Srbiji jači nego ikad, broj obolelih dramatično raste! Batut otkrio ko je najugroženiji

Zadruga

Najvažnije je da nam niko ništa ne može: Hana i Nerio ponovo jači nego ikad, uspešno prevazišli ljubavnu krizu (VIDEO)

Zadruga

Pljušte poljupci: Bora i Anastasija ponovo u ljubavi! (VIDEO)