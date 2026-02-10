MURAT MI NIJE PREPREKA, LEP JE MOMAK! Bora i Anastasija jači nego ikad, sigurni da će u nedelji ljubavi procvetati! (VIDEO)

Vreme je da se još više zbliže.

Voditelj Darko Tanasijević pročitao je da je Luku Vujovića očekivano navela Anita Stanojlović za svog para u nedelji ljubavi.

Nakon toga, i Anastasija Brčić odabrala je svog dečka Boru Santanu.

- Volim da pričam sa njim, volim kako se ophodi sa mnom kad nije u crvenom, kad je normalan, zanimljiv je, harizmatičan. Ja kad pričam o emocijama, ja se pogubim cela - rekla je Anastasija.

- Protiv Murata nemam ništa, niti ljubomoru, prirodno sam reagovao, bilo koji muškarac da je bio tako bih reagovala, Murat nije pretnja, on je dobar dečko, lep je momak. Murat mi nije prepreka - rekao je Bora.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.