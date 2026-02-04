Karambol u najavi: Bora će poludeti kad sazna kakav plan Anastasija i Murat imaju protiv njega! (VIDEO)

Haos!

Anastasija Brčić i Murat sedeli su u pušionici i razmenjivali dodire, a ona mu je predložila da zbog Bore Santane uspore odnos i druže se, kako on ne bi mislio da nešto rade njemu u inat.

- Došao je Bora na žurku - rekao je Nerio.

- Da li si normalan? Murat tu stoji - dodala je Anastasija.

- Da budeš oprezna, mi te ne guramo njemu za alkohol - poručila je Hana.

- Murate, ja bih da usporimo i da ne bude da ovo radimo namerno Bori. Družimo se i to - govorila je Anastasija.

Autor: A. Nikolić