AKTUELNO

Zadruga

Karambol u najavi: Bora će poludeti kad sazna kakav plan Anastasija i Murat imaju protiv njega! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Haos!

Anastasija Brčić i Murat sedeli su u pušionici i razmenjivali dodire, a ona mu je predložila da zbog Bore Santane uspore odnos i druže se, kako on ne bi mislio da nešto rade njemu u inat.

Ne znam što Maji dajete na značaju: Alibaba doleteo do Anite i Luke da leči lične frustracije, pa dodatno podgrejao karambol! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

- Došao je Bora na žurku - rekao je Nerio.

- Da li si normalan? Murat tu stoji - dodala je Anastasija.

Upropastila si mi veče, sramoto jedna: Luki pukao film zbog Anitine lažne drame, ona na ivici novog nervnog sloma! (VIDEO)

- Da budeš oprezna, mi te ne guramo njemu za alkohol - poručila je Hana.

- Murate, ja bih da usporimo i da ne bude da ovo radimo namerno Bori. Družimo se i to - govorila je Anastasija.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

