POKUŠAVA DA OKRENE SVE U SVOJU KORIST! Anastasija okrivila Boru za raskid, on joj odbrusio: Neka te štiti Murat i kupuje cigare (VIDEO)

U toku emisije ''Radio Amnezija'' pokenula se tema o odnosu Anastasije Brčić i Bore Santane.

- Meni je bolje što sam se poljubila sa Sandrom, nego sa tobom. Bolje da se nikada sa tobom nisam poljubila - kazala je Anastasija.

- Da li misliš da te je Anastasija slagala kad je rekla da je zaljubljena u tebe? - upitao je Dača.

- Naravno. Evo, sada kažem. Svi učesnici s koji sam dobra neka stanu u red i lupe mi šamar ako ikada budem išta imao sa njom. Dao sam joj šansu nakon što sam čuo prvi put da se poljubila sa Muratom, više ne želim da tolerišem - kazao je Bora.

- Imaš pitanje od Janjuša: Do kada plamiraš da se blamiraš i ponižavaš? - pročitao je Đukić.

- Neću više, ja to sada odgovorno tvrdim. Neću više imati kontakt i padati na njene provokacije - kazao je Bora.

- Šta misliš, kako si se narodu u ovom učešću i da li tvoji članovi porodice misle da je u redu kako se ponašaš? - pročitao je Đukić.

- Gore je to što sam se ja sa Borom svađala, nego što sam se poljubila sa Borom i Muratom. Ja napolju partijam i izlazim, to moja porodica zna - rekla je Anastasija.

- Anastasija, kakve su tvoje emocije prema Bori zapravo? - upitao je Filip.

- Murat se meni jeste svideo, ali sam ja tada nešto osećala prema Bori. Istripovala sam da mi se Bora sviđa, nije bilo zapravo tako - rekla je Anastasija.

- Zašto ste Bora i ti raskinuli? - upitao je Filip.

- Uroš je izgovarao sve što si ti meni Boro izgovarao, ćutao si dok me je vređao i gledao si telećim pogledom. Kad Boginja i Vanja stanu u moju odbranu, ti njima prebacuješ - rekla je Anastasija.

- Neću ja tebe da štitim. Neka te Murat hrani i kupuje cigare - istakao je Bora.

Autor: S.Z.