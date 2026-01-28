AKTUELNO

Zadruga

POKUŠAVA DA OKRENE SVE U SVOJU KORIST! Anastasija okrivila Boru za raskid, on joj odbrusio: Neka te štiti Murat i kupuje cigare (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

U toku emisije ''Radio Amnezija'' pokenula se tema o odnosu Anastasije Brčić i Bore Santane.

Foto: TV Pink Printscreen

- Meni je bolje što sam se poljubila sa Sandrom, nego sa tobom. Bolje da se nikada sa tobom nisam poljubila - kazala je Anastasija.

- Da li misliš da te je Anastasija slagala kad je rekla da je zaljubljena u tebe? - upitao je Dača.

- Naravno. Evo, sada kažem. Svi učesnici s koji sam dobra neka stanu u red i lupe mi šamar ako ikada budem išta imao sa njom. Dao sam joj šansu nakon što sam čuo prvi put da se poljubila sa Muratom, više ne želim da tolerišem - kazao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Imaš pitanje od Janjuša: Do kada plamiraš da se blamiraš i ponižavaš? - pročitao je Đukić.

- Neću više, ja to sada odgovorno tvrdim. Neću više imati kontakt i padati na njene provokacije - kazao je Bora.

- Šta misliš, kako si se narodu u ovom učešću i da li tvoji članovi porodice misle da je u redu kako se ponašaš? - pročitao je Đukić.

- Gore je to što sam se ja sa Borom svađala, nego što sam se poljubila sa Borom i Muratom. Ja napolju partijam i izlazim, to moja porodica zna - rekla je Anastasija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Anastasija, kakve su tvoje emocije prema Bori zapravo? - upitao je Filip.

- Murat se meni jeste svideo, ali sam ja tada nešto osećala prema Bori. Istripovala sam da mi se Bora sviđa, nije bilo zapravo tako - rekla je Anastasija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Zašto ste Bora i ti raskinuli? - upitao je Filip.

- Uroš je izgovarao sve što si ti meni Boro izgovarao, ćutao si dok me je vređao i gledao si telećim pogledom. Kad Boginja i Vanja stanu u moju odbranu, ti njima prebacuješ - rekla je Anastasija.

- Neću ja tebe da štitim. Neka te Murat hrani i kupuje cigare - istakao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Haos u odabranima: Anastasija turira Boru zbog Uroša Stanića, napala ga da su se LJUBILI! (VIDEO)

Zadruga

Pokušava da igra na dva fronta! Vanja osudila Asmina jer ne štiti Aneli, on brže-bolje preokrenuo sve u svoju korist: Ja radim sve iskreno i od srca (

Zadruga

TENZIJA RASTE! Luka svim silama pokušava da okrene Neria na stranu Ahmića, on progovorio o TUŽBAMA za Situ (VIDEO)

Zadruga

Avokatica zakuvala čorbu! Obezbeđenje pokušava da zaustavi Boru Santanu, repetirao vređalicu kao nikad: Je*em ti dete u brkove! (VIDEO)

Domaći

Pokušava da okrene priču u svoju korist?! Korda daje sve od sebe da izmanipuliše Anom kako bi mu sve oprostila (VIDEO)

Zadruga

'MAJA JE STARA ČEKALICA!' Aneli ne štedi Janjuša, surovo mu odbrusila sve, dok on pokušava da okrene krivicu na nju govoreći joj da je FOLIRANT!(VIDEO