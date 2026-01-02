Haos u odabranima: Anastasija turira Boru zbog Uroša Stanića, napala ga da su se LJUBILI! (VIDEO)

Haos!

Anastasija Brčić prozivala je Boru Santanu zbog večerašnjeg ponašanja, a posebn ga je nagazila zbog Uroša Stanića.

- Što ne priznaš da ti se sviđa? - pitala je Anastasija.

- Bolje on da mi se sviđa nego ti. Bolje sa njim da sam bio nego sa tobom, bar bih se sprdao sa nekim. Ako je poljbac što sam mu pljunuo u usta to je onda to. Samo vi pričajte, a ja ću pred svima vama da ga poljubim. Ja sam poljubio konja na blic, poljubio Anastasiju, a neću njega - pričao je Santana.

- Ti ga jesi cmoknuo na blic - dodao je Dača.

- Idem sad da vidim ko to priča. Gde sam ja njega poljubio? Da li ste vi normalni? - besneo je Bora.

Autor: A. Nikolić