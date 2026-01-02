AKTUELNO

Zadruga

Haos u odabranima: Anastasija turira Boru zbog Uroša Stanića, napala ga da su se LJUBILI! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

Anastasija Brčić prozivala je Boru Santanu zbog večerašnjeg ponašanja, a posebn ga je nagazila zbog Uroša Stanića.

pročitajte još

Bora Santana je pobednik noći: Obukao kesu za smeće i napravio karambol, svi padaju od smeha dok ga gledaju! (VIDEO)

- Što ne priznaš da ti se sviđa? - pitala je Anastasija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Bolje on da mi se sviđa nego ti. Bolje sa njim da sam bio nego sa tobom, bar bih se sprdao sa nekim. Ako je poljbac što sam mu pljunuo u usta to je onda to. Samo vi pričajte, a ja ću pred svima vama da ga poljubim. Ja sam poljubio konja na blic, poljubio Anastasiju, a neću njega - pričao je Santana.

pročitajte još

Vrelo, vrelije, Uroš Stanić: Zamešao zadnjicom kao nikad, na ovom plesu bi mu pozavidele mnoge žene! (VIDEO)

- Ti ga jesi cmoknuo na blic - dodao je Dača.

- Idem sad da vidim ko to priča. Gde sam ja njega poljubio? Da li ste vi normalni? - besneo je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Obezbeđenje preplavilo pušionicu! Sandra Todić podivljala, pa napala Boru i Anastasiju: Pljušte uvrede (VIDEO)

Zadruga

Karambol u cik zore! Sandra dokazala sujetu, pa napala Boru dok je ležao u krevetu: Obezbeđenje OPKOLILO spavaću sobu (VIDEO)

Zadruga

Izbor najveće ljige Elite 8 napravio haos u studiju: Ana žestoko napljuvala Uroša Stanića, pa zaratila sa Đoletom! (VIDEO)

Domaći

Miona napravila karambol: Napala Uroša Stanića, izbio žestok haos u Beloj kući! (VIDEO)

Zadruga

KUKU, LELE! Sofija razotkrila TAJNI PLAN Uroša Stanića i Milice, Veličkovićeva NAGOVORILA Stanića da je napada (VIDEO)

Zadruga

Haos za sam kraj! Blam kakvog nema: Anastasija nastavlja da ponižava Boru, ne prestaje da ponavlja da se Santana NE KUPA (VIDEO)