Avokatica zakuvala čorbu! Obezbeđenje pokušava da zaustavi Boru Santanu, repetirao vređalicu kao nikad: Je*em ti dete u brkove! (VIDEO)

Haos!
Žestoka svađa Jovane Advokatice i Bore Santane ne prestaje da trese Belu kuću. Voditelj Milan Milošević prekinuo je svađu na trenutak kako bi Jovana izabrala omiljenu osobu.
- U brkove ti je*em dete ono - vikao je Bora.
- Kome dete psuješ - skočila je Jovana.
- Boro smiri se - rekao je Uroš.
- Bora i Uroš su potrčci - rekao je Milan.
- Jedva čekam - rekao je Uroš.
- Us*aću ti se u život - skočila je Jovana.
- Ko je omiljena osoba? - pitao je Milan.
- Milan je omiljena osoba - rekla je Jovana.
Detaljnije u nastavku ovog teksta.
Autor: A.Anđić