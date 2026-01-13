Avokatica zakuvala čorbu! Obezbeđenje pokušava da zaustavi Boru Santanu, repetirao vređalicu kao nikad: Je*em ti dete u brkove! (VIDEO)

Haos!

Žestoka svađa Jovane Advokatice i Bore Santane ne prestaje da trese Belu kuću. Voditelj Milan Milošević prekinuo je svađu na trenutak kako bi Jovana izabrala omiljenu osobu.

- U brkove ti je*em dete ono - vikao je Bora.

- Kome dete psuješ - skočila je Jovana.

- Boro smiri se - rekao je Uroš.

- Bora i Uroš su potrčci - rekao je Milan.

- Jedva čekam - rekao je Uroš.

- Us*aću ti se u život - skočila je Jovana.

- Ko je omiljena osoba? - pitao je Milan.

- Milan je omiljena osoba - rekla je Jovana.

Autor: A.Anđić