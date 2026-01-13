AKTUELNO

Zadruga

Avokatica zakuvala čorbu! Obezbeđenje pokušava da zaustavi Boru Santanu, repetirao vređalicu kao nikad: Je*em ti dete u brkove! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

Žestoka svađa Jovane Advokatice i Bore Santane ne prestaje da trese Belu kuću. Voditelj Milan Milošević prekinuo je svađu na trenutak kako bi Jovana izabrala omiljenu osobu.

- U brkove ti je*em dete ono - vikao je Bora.

- Kome dete psuješ - skočila je Jovana.

- Boro smiri se - rekao je Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Bora i Uroš su potrčci - rekao je Milan.

- Jedva čekam - rekao je Uroš.

- Us*aću ti se u život - skočila je Jovana.

- Ko je omiljena osoba? - pitao je Milan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Milan je omiljena osoba - rekla je Jovana.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Karambol! Bebica izvređao Sofiju i Terzu, on skočio na njega, obezbeđenje uletelo munjevitom brzinom: Je*em ti i brata i snajku, ti si NN! (VIDEO)

Zadruga

Ti si lik koji SMRDI na televiziji: Teodora pokušala da ponizi Boru Santanu, on je postavio na svoje mesto: Zoki Šumadinac se prevrće u grobu jer je i

Zadruga

Leti perje na sve strane! Janjuš pokušava da dobije Kačavendino priznanje da je zaljubljena u njega, ona zapenila kao nikad (VIDEO)

Zadruga

Krmači treba vepar da je oplodi kako treba: Maja i Miljana podivljale, čašćavaju se gnusnim uvredama! Asmin zakuvao čorbu kao nikad pre (VIDEO)

Zadruga

Karambol u cik zore! Sandra dokazala sujetu, pa napala Boru dok je ležao u krevetu: Obezbeđenje OPKOLILO spavaću sobu (VIDEO)

Zadruga

Obezbeđenje preplavilo pušionicu! Sandra Todić podivljala, pa napala Boru i Anastasiju: Pljušte uvrede (VIDEO)