Leti perje na sve strane! Janjuš pokušava da dobije Kačavendino priznanje da je zaljubljena u njega, ona zapenila kao nikad (VIDEO)

Haos!

Milena Kačavenda i Marko Janjušević Janjuš krenuli su sa prepucavanjem, nakon čega su ušli u žestoku raspravu jer Janjuš tvrdi da je ona zaljubljena u njega.

- Moji drugovi su najmoćniji ljudi u Srbiji - rekao je Janjuš.

- Jesu, obezbeđenje. Reci kako ja bijem - rekla je Milena.

- Ćuti metlo! - rekao je Janjuš.

- Ko će da stane iza njega pored mene? - pitala je Milena.

- Ovo je institucija. Za mene će da stanu svi ako se ti i ja pobijemo - rekao je Janjuš kroz smeh.

- Smećaru jedan - rekla je Milena.

- Šta je sa ovom ženom?! Ozbiljno se zaljubila! - rekao je Janju.

- Ponovi šta si rekao! Ko se zaljubio? - skočila je MIlena.

- Što me miniraš i već šest dana ne pričaš sa mnom? Jednu ružnu reč nisam rekao - rekao je Janjuš.

- Jesi smeće! Neću ti se obratiti do kraja, kažeš da sam se zaljubila - rekla je Milena.

- Pa što si mi onda prala jaknu? Ja tebe ovde poštujem najviše. Bolje bi ti bilo da poštuješ čoveka koji tebe poštuje. Ja se jefdino sa tobom ne zaje*avam i ne sprdam - rekao je Janjuš.

- Koga boli ku*ac, jarče jedan!? - rekla je Milena.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić