BUKTI RAT: Terza i Bebica žestoko zaratili, leti perje na sve strane! (VIDEO)

Haos!

U toku emisije ''Gledanje snimaka'', došlo je do žestoke svađe između Borislava Terzića Terze i Nenada Macanovića Bebice.

- Terza i Sofija su dva najveća foliranta. Govorio je on Mini da je voli, odjednom pomirenje sa Sofijom. Glavata budaletina ovaj Terza, folira se - kazao je Bebica.

- Smeće jedno. Je*ao ti Filip Teodoru, idi je sad ljubi - rekao je Terza.

- S kim ti je sve bila Sofija napolju. Smeće jedno odvratno, sve ću ti je*ati - rekao je Terza.

- Boli te to što sam rekao, jer je to istina - rekao je Bebica.

- Nemoj ja da pričam o tebi da ti pozli. Je*em li ti majku svinjsku - kazao je Terza.

- Pričaj šta hoćeš - rekao je Bebica.

- Krme, obriši spe*mu Filipovu, krme jedno smrdljivo - rekao je Terza.

- Ja sam znao da Terza nije preboleo Sofiju, jer je uvek čekao njen ulazak ovde. Ovo što je Bebica rekao da mu nije jasno kako je bio sa brojnim devojkama, to je zato što je želeo da pobegne od onoga što je osećao - istakao je Asmin.

- Verujem da Terza veoma voli Sofiju, vidi se sve to. Ja sam prošle godine osuđivala Sofiju, ali kada sam čula šta je sve Milica radila, dopisivanje sa Anđelom i drugim momcima, shvatila sam da nema razlog da ucenjuje Terzu oko deteta - kazala je Miljana.

- Sofijin i Trzin odnos je trajao kratko, ali je bio prelep. On je bio sa njom totalno drugačiji u odnosu na druge odnose. Milica nikada nije njemu zamerila druge devojke, samo Sofiju - kazala je Milena.

Autor: S.Z.