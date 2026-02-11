To su bili najteži dani: Luka ogolio dušu Aniti, ovako je tugovao zbog sina u zatvoru osam godina! (VIDEO)

Priznao joj sve!
Luka Vujović i Anita Stanojlović osamili su se u dvorištu kako bi porazgovarali o njegovom teškom periodu, kada je provodio sam dane u zatvoru.
- Ja pokupim sina oko osam, pa odemo u teretanu i nabavku i odemo kući. Onda odemo malo do grada i sve tako. Pisao sam Nini pisma, ona meni i tako dalje. To je sve bilo mnogo dirljivo, ne možeš da veruješ - rekao je Luka.
- Kada ste se viđali? - upitala je Anita.
- Pa na dve nedelje, ali to je bilo mnogo teško - rekao je Luka.
- Ja nikad ne bih mogla osam godina - rekla je Anita.
Autor: N.Panić