To su bili najteži dani: Luka ogolio dušu Aniti, ovako je tugovao zbog sina u zatvoru osam godina! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Priznao joj sve!

Luka Vujović i Anita Stanojlović osamili su se u dvorištu kako bi porazgovarali o njegovom teškom periodu, kada je provodio sam dane u zatvoru.

- Ja pokupim sina oko osam, pa odemo u teretanu i nabavku i odemo kući. Onda odemo malo do grada i sve tako. Pisao sam Nini pisma, ona meni i tako dalje. To je sve bilo mnogo dirljivo, ne možeš da veruješ - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kada ste se viđali? - upitala je Anita.

- Pa na dve nedelje, ali to je bilo mnogo teško - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja nikad ne bih mogla osam godina - rekla je Anita.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

