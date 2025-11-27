Ogolio dušu do koske: Luka rešio da se totalno otvori Aniti i ispričao joj svoju prošlost, ona uživa dok sluša! (VIDEO)

Sve joj ispričao!

Anita Stanojlović došla je u ''Pab Prijatelji'' kako bi ćaskala sa Lukom Vujovićem, a njih dvoje su se jedno drugom totalno otvorili i pričali su o svom životu i svojoj prošlosti.

- Ja sam postala majka sa sedamnaest godina - rekla je Anita.

- Ti si neiživljena, mislim ne to već nisi prošla neke stvari koje bi mogle da te privuku posle s godinama - rekao je Luka.

- Ja mogu da radim šta hoću, a ne radim ništa. Ja izgledam tako, ali sam skroz drugi fazon - rekla je Anita.

- Ja sam do dvadesete izlazio baš, živeo sam u Beogradu i tad odemo u Nemačku - rekao je Luka.

- Meni je to tako sve monotono, ne bih mogla da živim tamo - rekla je Anita.

- Šta ti znači monotono? Tamo imaš mir, doduše ima prednosti i mane - rekao je Luka.

- Kapiram da tamo ima prednosti, ali ono - rekla je Anita.

- Ja sam tamo radio neke stvari i puno sam zarađivao, sva sreća što sam prestao - rekao je Luka.

- Zbog čega ste se razveli? - upitala je Anita.

- Ja sam morao da odem u Italiju jer me traže u Švajcarskoj i Nemačkoj, ali su nam zbog toga zahladneli odnosi. Hteo sam da odem da je iznenadim i išao sam preko Francuske, i kad sam došao ona napisala poruku drugarici: ''Došao Luka'', a pratili su joj telefon dok mene nisu mogli. Mene tada uhapse i ona se vratila gore, došla u posetu i tako dalje. Ona je mene čekala šest godina, a ja sam bio osam godina i dolazila na svako suđenje. Zato ja kažem da je ona najbolja žena i majka na svetu, ali dobro. Ona mene nije prevarila, ali je osetila da oseća nešto prema nekome, a taj neko je i sada njen dečko - rekao je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić