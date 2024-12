Jel vidiš kakav si lažov: Luka otkrio Sandri detalje njegovog raskida sa devojkom, pa priznao da je ona krivac! (VIDEO)

Ispričao joj sve detalje!

Luka Vujović na sve načine pokušava da priđe Sandri Obradović i pokaže joj svoja osećanja. Ovog puta sedeći u pabu, oni su se dotakli teme Lukine bivše devojke. U tom razgovoru, Luka je Sandri objasnio detalje njihove veze, kao i to da je razlog njihovog raskida zapravo bila Sandra.

- Čuli smo se kada sam izašao, video sam i da je promenila sliku našu zajedničku. Posle toga sam saznao i za još jednu stvar i tada sam presekao. Odlučio sam da ne budem budala više, znam šta sam uradio i dao sve za godinu ipo dana. Tu noć sam sedeo razmišljao par sati - rekao je Luka.

- Jel to bilo prvu noć kada si izašao odavde? - pitala je Sandra.

- Da, tj to jutro. Jer tu noć smo mi samo pričali o ovome što se desilo ovde. Nakon toga ona mi je popodne napisala poruku "Eto sve ti je preče od mene". Onda je prošlo dva dana, napisala mi je "Eto da ti značim uzeo bi karte, došao bi" i to je bilo to. Sećam se da sam bio kod Ušća, nazvao sam je i rekao da se sigurno više nećemo miriti, i da nećemo biti zajedno - rekao je Luka.

- Eto jel vidiš kakav si ti lažov, rekao si mi prvo, odmah to jutro, pa sad kažeš dva tri dana posle izlaska. Nemoj da meni prebacuješ da si to uradio zbog mene, nego je ta druga osoba uradila još nešto - rekla je Sandra.

- Ona ništa nije uradila. Sandra, tu noć je bila rasprava. Zbog našeg bliskog kontakta, ona je vratila Instagram - rekao je Luka.

