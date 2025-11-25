Odsvirao kraj: Terza rešio da Mini okrene leđa kad joj je najpotrebniji, ona umalo završila u suzama! (VIDEO)

AKTUELNO

Nije joj lako!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević dao je reč Mini Vrbaški kako bi progovorila o odnosu s Borislavom Terzićem Terzom.

- Mina, šta se dešava sa tobom i Terzom? - upitao je Milan.

- Ne znam, nismo zajedno, ali kao da jesmo. Ponovo smo krenuli da pričamo, danas me na kvarno poljubio i mislim da je možda najbolje da ovako ostane. Volela bih da prođe neko vreme, pa onda da spontano uđemo u vezu - rekla je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja ne mogu da verujem da je Terza slagao za mene, mogu samo da kažem da će biti tužen. Svi ćete da budete tužene, ne zanima me to. Vi pričate vaše fantazije, boli me uvo - rekla je Teodora.

- Mina da li se plašiš da će se on smuvati sa Sofijom? - upitao je Milan.

- Plašim se svega, zbog toga ne želim da uđem u vezu - rekla je Mina.

- Uopšte mi se ne sviđa naš odnos, možemo da budemo dobri, ali veza ne jer ne vidim pomak u njenom ponašanju - rekao je Terza.

- Pokaži delima - rekla je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne znam da li imam vremena za to - rekao je Terza.

- Pa ti da imaš želju, ne bi bio pet narednih žurki - rekla je Mina.

- Iskreno ne znam šta bih ti rekao, piću već sutra i to je to. Ona priča s drugim ljudima, a ne sa mnom i to me nervira. Vidim da ni ona više nije ista prema meni - rekao je Terza.

- Ne mogu da mu se otvorim skroz jer mislim da će se još više skloniti od mene - rekla je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

