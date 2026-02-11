Sofija ljubomorna na Terzino dete? Šok na šokovima! Nikad brže pokazala pravo lice, on je unakazio kao nikad (VIDEO)

Ovome se niko nije nadao!
Borislav Terzić Terza priznao je Sofiji Janićijević da ga je sramota zbog svađe s njom, a ona mu je u tom momentu izljubomorisala na njegovo dete i na to što on neće da čuje za decu s njom.
- Blam me da mi se ovo dešava - rekao je Terza.
- Ti i jesi blam - rekla je Sofija.
- Ja ti pričam o Tjaru i Despotu, a ti mi pričaš da imaš dete - rekla je Sofija.
- Boli me k*rac za sve vas - rekao je Terza.
- J*bem ti mamu u p*čku i sve što imaš - rekla je Sofija.
- Devojka ne treba da pije, ona je najveći blam - rekao je Terza.
- Ne treba da pije - rekao je Luks.
- J*bem li ti Uroša i sve što imaš - rekla je Sofija.
- Znaš kad će ona da bude sa mnom? Nikad - rekao je Terza.
- Marš u p*čku materinu klošaru - rekla je Sofija.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: N.Panić