Sofija ljubomorna na Terzino dete? Šok na šokovima! Nikad brže pokazala pravo lice, on je unakazio kao nikad (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Ovome se niko nije nadao!

Borislav Terzić Terza priznao je Sofiji Janićijević da ga je sramota zbog svađe s njom, a ona mu je u tom momentu izljubomorisala na njegovo dete i na to što on neće da čuje za decu s njom.

- Blam me da mi se ovo dešava - rekao je Terza.

- Ti i jesi blam - rekla je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja ti pričam o Tjaru i Despotu, a ti mi pričaš da imaš dete - rekla je Sofija.

- Boli me k*rac za sve vas - rekao je Terza.

- J*bem ti mamu u p*čku i sve što imaš - rekla je Sofija.

- Devojka ne treba da pije, ona je najveći blam - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne treba da pije - rekao je Luks.

- J*bem li ti Uroša i sve što imaš - rekla je Sofija.

- Znaš kad će ona da bude sa mnom? Nikad - rekao je Terza.

- Marš u p*čku materinu klošaru - rekla je Sofija.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

