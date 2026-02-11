Haos ne prestaje: Nastavlja se rat Maje i Boginje, obezbeđenje ih prati u stopu! (VIDEO)

Ne smiruju se!

Maja Marinković i Tanja Boginja nastavile su da ratuju u spavaćoj sobi, a obezbeđenje ih je prazilo o stopu.

- Glumiš žrtvu! Ne unosi mi se p*čko i kukavice u facu. Odjebana si. Nećeš biti žrtva, k*rvo jedna - govorila je Maja.

- Boginja, ti samo praviš problem Filipu - dodao je Dača.

- Vi ste rijaliti igrači, a ja nisam i kod mene toga nema. Ti si sa Aneli na sudu, ljubavi. Ti mrziš sve devojke ovde. Mene si prva napala. Nije njoj problem Filip Đukić nego jer je Asmin prišao da igra sa mnom. Ja ne glum žrtvu kao ti rasturačico brakova. Filip Car neće da te j*be, a ni da prizna vezu sa tobom i to te boli. Čestitka te boli, k*rvo. Ulizuješ se Dači jer ne trpiš komentare. Ti si jedna dr*lja - pričala je Boginja.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A. Nikolić