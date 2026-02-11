AKTUELNO

Zadruga

Haos ne prestaje: Nastavlja se rat Maje i Boginje, obezbeđenje ih prati u stopu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne smiruju se!

Maja Marinković i Tanja Boginja nastavile su da ratuju u spavaćoj sobi, a obezbeđenje ih je prazilo o stopu.

- Glumiš žrtvu! Ne unosi mi se p*čko i kukavice u facu. Odjebana si. Nećeš biti žrtva, k*rvo jedna - govorila je Maja.

pročitajte još

Nek udari mene, ne njega: Boginja grca u suzama zbog sukoba Đukića i Alibabe, Uroš joj očitao bukvicu! (VIDEO)

- Boginja, ti samo praviš problem Filipu - dodao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Vi ste rijaliti igrači, a ja nisam i kod mene toga nema. Ti si sa Aneli na sudu, ljubavi. Ti mrziš sve devojke ovde. Mene si prva napala. Nije njoj problem Filip Đukić nego jer je Asmin prišao da igra sa mnom. Ja ne glum žrtvu kao ti rasturačico brakova. Filip Car neće da te j*be, a ni da prizna vezu sa tobom i to te boli. Čestitka te boli, k*rvo. Ulizuješ se Dači jer ne trpiš komentare. Ti si jedna dr*lja - pričala je Boginja.

pročitajte još

Drama: Maja Marinković shvatila da su joj ukradeni lemuri, spremna da napravi karambol veka! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Haos ne prestaje: Rat Korde i Uroša se nastavlja, obezbeđenje ih prati u stopu (VIDEO)

Zadruga

Zamenili uloge: Teodora prati Bebicu u stopu, on ne može da je se otarasi! Obezbeđenje u Beloj kući (VIDEO)

Zadruga

Haos ne prestaje: Janjuš i Anđelo u tandemu urnišu Kačavendu! (VIDEO)

Zadruga

Rusvaj ne prestaje: Bebica urniše Miljanu, obezbeđenje ih prati u stopu! (VIDEO)

Domaći

Drama u Eliti! Novi haos Aneli i Luke, obezbeđenje ih razdvaja! (VIDEO)

Domaći

KRŠ I LOM U ODABRANIMA! Anita pobacala Lukine stvari, haos ljubavnog para ne prestaje! (VIDEO)