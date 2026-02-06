Haos ne prestaje: Janjuš i Anđelo u tandemu urnišu Kačavendu! (VIDEO)

Ne smiruju se!

Anđelo Ranković i Marko Janjušević Janjuš za vreme reklama nastavili su da ratuju sa Milenom Kačavendom.

- Što sam ja p*čka? Mene vređaš, a ovo si ti uradila - rekao je Anđelo.

- Normalna žena direktno nap*ši k*rcem i kaže: "Nisam ti ja ove k*rave koje j*beš posle splavova". Ovo da se desilo nekoj ženi za koju smatraš da nije bogougodna ti bi joj tako rekla - dodao je Janjuš.

- Ti verglaš svoju priču. On je drug Marka Đedovića i imam razlog da razmišljam da je to namenski urađeno - dodala je Milena.

- Hoćeš da kažeš da se dogovorio sa Đedovićem? - pitao je Janjuš.

- Otkud mogu da znam? Čekala sam da vidim da li će da kaže Marku - rekla je ona.

Autor: A. Nikolić