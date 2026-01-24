Haos ne prestaje: Luki pukao film, rešio da pokaže pravo lice Aneli Ahmić! (VIDEO)

Ne smiruju se!

Tokom emisije "Pitaja gledalaca" došlo je do žestikog haosa, a Luka Vujović rešio je da pokaže pravo lice Aneli Ahmić.

- Kako komentarišeš što je Luka rekao da mu je najveća greška što je verio osobu koja je trebalo da mu bude samo kombinacija? - pitao je Darko.

- Dobro, on je lagao narod i našu podršku. Sve on demantuje svojim postupcima - rekla je Aneli.

- U nama je nož i pogača i mi odlučujemo kad sečemo što se tebe tiče - dodao je Luka.

- Idi izj*bi je da se smiri - poručila je Anita.

- Evo dala je, što se onda ljuti? Hoćete da vam plešem? Ja sam lav koji pojede pileće kao vi - govorila je Aneli.

- Ti si jedna tabletomanka - dodala je Anita.

- Sad ću ja da objasnim ko je Aneli Ahmić. Ona je osoba koja sve krišom radi pod jorganom i potencira da bi bila žrtva. Ona mene stiska za ruku i govori da hoće da izađe i da joj fali Nora, a to joj sve sve fora da ne bi dobijala pitanja da je najgora, nego da joj se gledaoci smiluju. Sve što je radila i plakala sitskala me je za ruku, a ja se kunem u svog sina - pričao je Luka.

- Ja ne mogu da verujem šta priča ovaj čovek - rekla je Aneli.

- Ona vređa ljude da se neko upeca, a juče su je vređali Asmin, Maja, Dača, Kačavenda... - nastavio je Vujović.

Autor: A. Nikolić