Haos ne prestaje: Jakšićka zaratila sa Kačavendom, Miki Dudić se umešao i žestoko je isprozivao! (VIDEO)

Ne smiruju se!
Takmičari "Elite" dobili su zadatak da glasaju za osobu koja najviše brine o drugim osećanjima, iako to ide na njegovu štetu.
- Tvoje mišljenje nikoga ne zanima - rekla je Milena.
- Jeste, ja sam zalutala ovde i izvinite ako sam dosadna. Sad ću da kažem - dodala je Jakšićka.
- Ti si ovde ispala šibicarka, jeftina manipulacija ne može da prođe kod mene - govorio je Miki.
- Udružio si se sa Kačavendom i ti i ja nismo prijatelji. Da li si rekao da se ne družiš sa Kačavendom? - dodala je Jakšićka.
- Ovo je amaterizam, kačite se na sve - rekao je Terza.
Autor: A. Nikolić