Haos ne prestaje: Jakšićka zaratila sa Kačavendom, Miki Dudić se umešao i žestoko je isprozivao! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne smiruju se!

Takmičari "Elite" dobili su zadatak da glasaju za osobu koja najviše brine o drugim osećanjima, iako to ide na njegovu štetu. 

- Tvoje mišljenje nikoga ne zanima - rekla je Milena.

Ratno stanje u Eliti: Uroš žestoko napao Anitu, ona ga brutalnim rečima odjavila za sva vremena! (VIDEO)

- Jeste, ja sam zalutala ovde i izvinite ako sam dosadna. Sad ću da kažem - dodala je Jakšićka.

- Ti si ovde ispala šibicarka, jeftina manipulacija ne može da prođe kod mene - govorio je Miki.

Foto: TV Pink Printscreen

- Udružio si se sa Kačavendom i ti i ja nismo prijatelji. Da li si rekao da se ne družiš sa Kačavendom? - dodala je Jakšićka.

- Ovo je amaterizam, kačite se na sve - rekao je Terza.

Koristi svaku priliku da joj se dodvori: Asmin našao način da izmami osmeh na lice Maje Marinković! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta. 

Autor: A. Nikolić

