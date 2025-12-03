AKTUELNO

Haos ne prestaje! Luka žestoko zapretio Kačavendi, Janjuš stao u njenu zaštitu: Ajde da vidim ko će u tangicama da šeta! (VIDEO)

Ne smiruju se!

U toku je još jedno izdanje radio-emisija "Amnezija" koju vode i uređuju Bora Santana i Filip Đukić. Njihov poslednji gost u današnjoj emisiji je Luka Vujović.

- On se buni zbog kofera, a koliko para je izbio roditeljima koji su došli da se bore za decu? Samo da ih čujem i sve stvari ću da im bacim. U tangama će da šetaju i Uroš i Kačavenda. Malom niko neće da da garderobu. Neću više da komentarišem moj odnos, ima vas komentatora. Milena kaže da nema veze jer nema žara, a mi smo sve pokazali. Anita i Filip kažu da znaju svoj odnos, a mi tako da kažemo da lio bi nas tako komentarisali? Sofija kaže da zna kakav je Terza kad je zaljubljen, a znamo i mi kakve je ona kad je zaljubljena. Sofija je ovde najveći folirant. Odnos Filipa i Anđela ću prvi da komentarišem - govorio je Luka. 

- Da li sam ja dobro čula da on meni preti? Ja ću da vređam koga ja hoću - rekla je Milena.

- Prva si Aneli aludirala na kapiju, svi su to čuli - dodao je Luka.

- Izađi iste sekunde, pa da vidim ko će da šeta u tangicama - umešao se Janjuš.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: A. Nikolić

