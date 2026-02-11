AKTUELNO

Zadruga

DOSTOJANSTVO BACILA U SMEĆE! Boginja ipak rešila da se ona valja sa Filipom u krevetu, umesto drugih 'utorak' devojaka! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok i neverica!

Filip Đukić tokom žurke očigledno nije birao sa kojom devojkom će ostvariti bliskost, te je tako išao od jedne do druge, kako bi video kod koje ovog utorka ima ''prođu.''. Poljubav je pao sa Sandrom Todić, a on je u više navrata dozivao Maju Marinković i Teodoru Delić. Međutim, Tanja Stijelja Boginja je rešila da stvar uzme u svoje ruke i osigura titulu glavne ''utorak devojke'', te je tako završila sa njim u krevetu u Rehabu.

Foto: TV Pink Printscreen

Posle kraćeg nećkanja, ona je rešila da ipak popusti i zaspi pored Đukića nakon razmenjivanja nežnosti.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte OVDE!

Autor: S.Z.

