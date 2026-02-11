DOSTOJANSTVO BACILA U SMEĆE! Boginja ipak rešila da se ona valja sa Filipom u krevetu, umesto drugih 'utorak' devojaka! (VIDEO)

Šok i neverica!

Filip Đukić tokom žurke očigledno nije birao sa kojom devojkom će ostvariti bliskost, te je tako išao od jedne do druge, kako bi video kod koje ovog utorka ima ''prođu.''. Poljubav je pao sa Sandrom Todić, a on je u više navrata dozivao Maju Marinković i Teodoru Delić. Međutim, Tanja Stijelja Boginja je rešila da stvar uzme u svoje ruke i osigura titulu glavne ''utorak devojke'', te je tako završila sa njim u krevetu u Rehabu.

Posle kraćeg nećkanja, ona je rešila da ipak popusti i zaspi pored Đukića nakon razmenjivanja nežnosti.

Autor: S.Z.