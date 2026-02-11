AKTUELNO

Zadruga

Ne može očima da ga gleda: Alibaba ponovo ponižava Đukića, ova takmičarka ga osudila! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Udario ponovo na njega!

Asmin Durdžić ušao je u raspravu sa Radom Todorović zbog njegovog sukoba sa Filipom Đukićem od prošle noći, te je pokušao da opravda sebe.

- Alkohol neke ljude baš ume da izopači - rekla je Ivana.

- Mene nikad. Ja sam prišao Filipu i uhvatio ga za glavu da se malo otrezni, a onda dođem u kuću i on radi iste stvari - rekao je Alibaba.

- Filip ništa nije radio - rekla je Rada.

Foto: TV Pink Printscreen

- To je i problem, trebao je da uzme svoju devojku za ruku i da odvede je - rekao je Alibaba.

- Ja sam stava da muškarci nema šta da se mešaju u ženske svađe - rekla je Rada.

- Kada se već granica pređe, onda treba da skloni devojku sa strane - rekao je Alibaba.

- Ja ne volim da se muškarac meša u moje svađe - rekla je Rada.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ma baš da te neko napadne napolju, dečko će da ti gleda - rekao je Alibaba.

- Svaka čast muško, ali ne treba da se meša - rekla je Rada.

- I ja budala s kim se raspravljam - rekao je Alibaba.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

