Ne može očima da ga gleda: Alibaba ponovo ponižava Đukića, ova takmičarka ga osudila! (VIDEO)

Udario ponovo na njega!
Asmin Durdžić ušao je u raspravu sa Radom Todorović zbog njegovog sukoba sa Filipom Đukićem od prošle noći, te je pokušao da opravda sebe.
- Alkohol neke ljude baš ume da izopači - rekla je Ivana.
- Mene nikad. Ja sam prišao Filipu i uhvatio ga za glavu da se malo otrezni, a onda dođem u kuću i on radi iste stvari - rekao je Alibaba.
- Filip ništa nije radio - rekla je Rada.
- To je i problem, trebao je da uzme svoju devojku za ruku i da odvede je - rekao je Alibaba.
- Ja sam stava da muškarci nema šta da se mešaju u ženske svađe - rekla je Rada.
- Kada se već granica pređe, onda treba da skloni devojku sa strane - rekao je Alibaba.
- Ja ne volim da se muškarac meša u moje svađe - rekla je Rada.
- Ma baš da te neko napadne napolju, dečko će da ti gleda - rekao je Alibaba.
- Svaka čast muško, ali ne treba da se meša - rekla je Rada.
- I ja budala s kim se raspravljam - rekao je Alibaba.
Autor: N.Panić