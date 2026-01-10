Više ne može očima da ga gleda? Anita priznala Luki da sumnja u njegove emocije, ne želi ni da ga dodirne! (VIDEO)

Ko bi rekao?

Luka Vujović i Anita Stanojlović tražili su drugi krevet kako bi mogli da imaju vrelu akciju da ih kamere ne snimaju, ali pošto nisu uspeli da pobegnu od objektiva onda su rešili da popričaju o svom odnosu.

- Ti sumnjaš da imam emociju prema njoj? - upitao je Luka.

- Ne sumnjam da imaš prema njoj, ali sumnjam da imaš prema meni - rekla je Anita.

- Je l' me z*jebavaš? Kako mogu da te mazim i da te grlim po ceo dan? - upitao je Luka.

- Ne znam - rekla je Anita.

- Moje okice lepe - rekao je Luka.

- To je hijaluron - rekla je Anita.

- Ti si moj hijaluron lepi - rekao je Luka.



Autor: N.Panić