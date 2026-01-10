AKTUELNO

Zadruga

Više ne može očima da ga gleda? Anita priznala Luki da sumnja u njegove emocije, ne želi ni da ga dodirne! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ko bi rekao?

Luka Vujović i Anita Stanojlović tražili su drugi krevet kako bi mogli da imaju vrelu akciju da ih kamere ne snimaju, ali pošto nisu uspeli da pobegnu od objektiva onda su rešili da popričaju o svom odnosu.

pročitajte još

Našla sam čoveka svog života: Maja ponovo bacila oko na oženjenog! (VIDEO)

- Ti sumnjaš da imam emociju prema njoj? - upitao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne sumnjam da imaš prema njoj, ali sumnjam da imaš prema meni - rekla je Anita.

- Je l' me z*jebavaš? Kako mogu da te mazim i da te grlim po ceo dan? - upitao je Luka.

pročitajte još

Poludeo sam i otišao u hotel: Alibaba otkrio da je dan pred ulazak u Elitu pobegao od Stanije jer je ljubomorisala na Maju Marinković! (VIDEO)

- Ne znam - rekla je Anita.

- Moje okice lepe - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- To je hijaluron - rekla je Anita.

- Ti si moj hijaluron lepi - rekao je Luka.

pročitajte još

Boginja samo što ne eksplodira od sujete: Ne može da podnese što Đukić izdvaja Maju od svih utorak šema, pa laje o njoj po svim ćoškovima! (VIDEO)

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: N.Panić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Stiglo ga gorko kajanje: Terza zažalio što je ikada ostavio Sofiju, da može da vrati vreme sve bi promenio! (VIDEO)

Domaći

Dragana ostaje sa Matorom! Priznala da će se boriti za njenu ljubav, ali zbog jedne stvari ne prestaje da plače! (VIDEO)

Domaći

Mina Vrbaški me vraća u život: Asmin strahuje da ga Stanija nije ostavila! (VIDEO)

Domaći

Svaku žurku me po celu noć gleda: Alibaba priznao da otkida na Maju, pa doneo odluku da od sutra totalno promeni frizuru! (VIDEO)

Zadruga

Ona ne može očima da ga gleda: Anita i Dača skinuli masku Luki Vujoviću, imaju tajnu koja će izazvati HAOS! (VIDEO)

Zadruga

Sinoć veselo, danas preselo: Anita potonula u totalni očaj zbog mulja u koji je upala, Mića je moli da smanji s*ksualne fantazije! (VIDEO)