Sinoć veselo, danas preselo: Anita potonula u totalni očaj zbog mulja u koji je upala, Mića je moli da smanji s*ksualne fantazije! (VIDEO)

Anita Stanojlović bila je izuzetno hrabra na početku večeri i stoički podnosila osudu gledalaca zbog intimnog čina sa Filipom Đukićem na pola metra od Anđela Rankovića, ali je sada potonula u očaj i Lepi Mića je doleteo da je teši.

- Ja sam uvek tu za tebe, ali moraš nekad da me slušaš. Koga samo slušaš? - upitao je Mića.

- Tebe - odgovorila je ona.

- Tu sam ja za tebe, polako samo - rekao je Mića.

- To je samo još danas i sutra - rekla je Mina.

- Hoću kući, ja ovo ne mogu da izdržim. Ništa me nije poremetilo što se tiče Filipa, ali ovo drugo jeste - dodala je Anita.

- Prestani da plačeš, tu sam ja za tebe i plakanja više nema. Smanji malo svoje s*ksualne fantazije, nisi normalna j*bem te u glavu - rekao je Mića.

- Šta sve rade ovde, pa ja najgora - rekla je Anita.

- Ti si pobednica - rekao je Mića.

- Da, zbog ovog izgleda - dodala je ona.

- Gledaj samo sebe i slušaj samo sebe. Ono što je istina, to je istina i kraj - rekao je Mića.

Autor: N.Panić