Fantastična imitacija robota Toše: Sale Luks ga skinuo u originalu, pogledajte hit snimak! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U toku je emisija ''Radio Amnezija'', a voditelji Bora Santana i Filip Đukić ugostili su Saleta Luksu koji je danas imitirao robota Tošu.

- Gde si Tošo, kako si? - upitao je Bora.

- Došao sam malo da svratim da se vidimo. Voleo bih da pozovem moje drvence. Haloo - rekao je Sale.

Foto: TV Pink Printscreen

- Gde si Tošo? Vršim fotosintezu, upravo si me prekinuo - rekao je Đukić.

- Bravo, Biserka je sinoć bila top moram da ti kažem. Ja živim u Hramu, a gde živiš ti? - upitao je Luks.

- U Šimanovcima - rekao je Đukić.

- Meni mogu da naprave k*tu, ali tebi ne - rekao je Luks.

- Ja imam korenje, to je mnogo bolje nego ti - rekao je Đukić.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: N.Panić

