Prestao sam da je volim kada... Alibaba ogolio dušu i progovorio o emocijama prema Aneli, ova kap mu je prelila čašu! (VIDEO)

Iskren!

U toku je emisija ''Radio Amnezija'', a voditelji Bora Santana i Filip Đukić ugostili su Asmina Durdžića i Aneli Ahmić koji su progovorili o svom odnosu.

- Kada si Aneli pričao istinu? Kada si rekao da je voliš ili ne voliš? - upitao je Bora.

- Emotivno je ne volim, ali volim je kao osobu. Ja sam nju voleo emotivno, ali sam prestao da je volim kada je krenula da me vređa i ponižava. Molio sam je da prestane da me ponižava i vređa, a ja ništa ne lažem već sve pričam na osnovu njenog ponašanja - rekao je Alibaba.

- Rođendan ti je u petak, da li ćeš zvati Aneli? - upitao je Bora.

- Pozvani su svi, ko ne želi ne mora - rekao je Alibaba.

- Ja neću doći naravno nikad - rekla je Aneli.

- Maja je glavni gost, ona je u VIP loži - rekao je Alibaba.

- Ja njega totalno na ignor bacam, ne planiram da spuštam s njim loptu jer me ne zanima. Obećavam mami da više neću piti - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić