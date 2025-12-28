Ima i dobre strane, ali je MANIJAK i PSIHOPATA: Maja zakucala Asmina i sačuvala Aneli, a onda je Anđelo ogolio dušu (VIDEO)

Iskren

Voditelj Milan Milošević podigao je Maju Marinković, kako bi iznela svoju nominaciju.

- Ne znam šta bih rekla novo što nije već rečeno, stalno komentarišemo ovo. Krenuću od ličnih odnosa, što se tiče Asmina, ja mislim da Asmin, pošto mu je prvo učešće, da se odlično snašao, ali u svoj toj igri koju igra, se zaigra sa samim sobom. U dosta igrica si izgubio kompas i neke određene stvari ti nisu trebale, to je tvoja stvar, meni ni iz džepa ni u džep. Zna da bude zanimljiv, zna da bude realan, brižan je kada su mu osobe drage, a loše osobine su mu pogan jezik, ne gledaš nikoga kao prijatelj, znaš da budeš manijak i psihopata. Ne dopada mi se to što preuveličava to dopadanje, da mu se ja kao dopadam. To je meni baš "too much", smatram da to nije iskreno, ne znam zašto treba da budem deo svega toga. Što se Aneli tiče, ona i ja od kada smo spustile loptu, nikada nisam osetila ništa loše s njene strane. Imamo super i normalan odnos. Unakazili su jedno drugo! Ostavljam Aneli, šaljem Asmina - rekla je Maja.

- Krenuću od Asmina, jesmo komentarisali, ali evo. Smatram da je inteligentan momak koji je jako brzo shvatio neke stvari i kada su ljudi i odnosi u pitanju. Ima razvijenu socijalnu inteligenciju, kako sa ljudima, tako i sa ženama. Najveća stvar koju cenim kod njega, ne stidi se toga da prizna koliko voli i poštuje svoju majku, to je jako velika stvar! Ume da bude zabavan, druželjubiv i da podeli. Brzo plane i ima tu zeznutu narav, ali isto tako devojke koje su sa njim i ljudi oko njega bi to trebalo da poznaju i da znaju kako da se postave prema njemu. Bilo je situacija u kojima sam ja više komentarisao tebe i tvoj odnos sa Aneli, nikada nisam osetio da je skočio da mi vrati i uzvrati. Što se tiče Aneli, lepa, zgodna, atraktivna i harizmatična, ima to nešto u sebi fatalno. Jeste u top tri, to ne može niko da ospori. Biće im celog života zaj*bana situacija. Ima ona tu prkos, ego i sujeta jako često rade kod nje i ne dozvoljavaju joj da unormali odnose. Uvek sam te kritikovao i pričao ti...Šaljem Asmina, ostavljam Aneli - rekao je Anđelo.

Autor: Nikola Žugić