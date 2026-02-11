AKTUELNO

Zadruga

Toliko je vole da se spremaju za novu krađu: Sofija i Anita priznale da bi opet sakrile Majine Lemure bez pardona! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Mnogo su joj dobre drugarice!

Sofija Janićijević i Anita Stanojlović porazgovarale su o svom tajnom zadatku koji su sinoć same smislile kako bi navodno usrećile svoje momke za dan zaljubljenih, a onda su sad i priznale da im nije problem da Maji Marinković opet sakriju Lemure.

pročitajte još

Preko onog sa Đukićem nije smeo da pređe: Luks žestoko zamerio Bebičin oproštaj Teodori! (VIDEO)

- Mislim da smo prošle, mi smo uradile svoj zadatak i to što su oni našli nije naš problem - rekla je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nama je rečeno da idemo odmah, a mi smo to odmah i uradile. Mi možemo opet da ponovimo, nije problem - rekla je Anita.

- Možemo, nek nam kaže samo - rekla je Sofija.

pročitajte još

Prestao sam da je volim kada... Alibaba ogolio dušu i progovorio o emocijama prema Aneli, ova kap mu je prelila čašu! (VIDEO)

- Pričala je da će gore da prođu od Boginje ko je to uradio - rekla je Anita.

- Meni je žao, priča mi da su joj uzeli igračke i ja ne znam šta da radim - rekla je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

KAO NAJBOLJE DRUGARICE! Anita i Maja se osamile, evo oko čega je Stanojlovićeva pomogla svojoj LJUTOJ RIVALKI! (VIDEO)

Zadruga

Sprema joj se pakao! Uroš rešio da uništi Majine lemure, rešio da postane njena noćna mora! (VIDEO)

Zadruga

Upada u sve dublji mulj: Maja pokušala da se osveti Aneli i ostavi prostor za vezu s Alibabom, pa iskopala sebi još veći kanal! (VIDEO)

Zadruga

NJEN ANĐEO ČUVAR! Asmin pručio Maji da nije ukrao njene lemure, pa obećao da će ih PRONAĆI! (VIDEO)

Domaći

Nikad viđene slike Ene Čolić: Maja Marinković joj je bila najbolja drugarica, zajedno su harale beogradskim klubovima! (FOTO)

Zadruga

Bacile se na krađu: Sofija i Anita pakleni plan sprovele u delo, Maji neće biti dobro! (VIDEO)