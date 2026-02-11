Toliko je vole da se spremaju za novu krađu: Sofija i Anita priznale da bi opet sakrile Majine Lemure bez pardona! (VIDEO)

Mnogo su joj dobre drugarice!

Sofija Janićijević i Anita Stanojlović porazgovarale su o svom tajnom zadatku koji su sinoć same smislile kako bi navodno usrećile svoje momke za dan zaljubljenih, a onda su sad i priznale da im nije problem da Maji Marinković opet sakriju Lemure.

- Mislim da smo prošle, mi smo uradile svoj zadatak i to što su oni našli nije naš problem - rekla je Sofija.

- Nama je rečeno da idemo odmah, a mi smo to odmah i uradile. Mi možemo opet da ponovimo, nije problem - rekla je Anita.

- Možemo, nek nam kaže samo - rekla je Sofija.

- Pričala je da će gore da prođu od Boginje ko je to uradio - rekla je Anita.

- Meni je žao, priča mi da su joj uzeli igračke i ja ne znam šta da radim - rekla je Sofija.

Autor: N.Panić