NE MOŽE OČIMA DA TE GLEDA, TI SI... Kačavenda raskirnkala Maju, ubeđena da je zaljubljena u Filipa pa joj je Boginja trn u oku (VIDEO)

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milna Milošević je pročitao naredno pitanje za Maju Marinković:

- Majo koliko boli Boginja?

- Ne boli, ono je ružno što se desilo, a ja ne tolerišem provokacije, i unošenje u facu. Ja jesam popila, ali sam znala šta radim. Ona se konstantno bavi mojim likom i delom, a mu*a je dobila samo kada je popula, pre me je gurala, a sinoć provocirala. Prošle nedelje sam iskulirala, a ona na sve moguće načine pominje mene, vređa me, a ja njoj uzvratim na poseban način. Mene ne interesuje niko, a eto danas su na radiju uhvaćeni u laži - rekla je Maja,

- Ona je rekal da jedva čeka temu se*s Anđela i Maje - dodao je Milan.

- Da, ona to priča, a ja se svojih postupaka ne stidim, bilo je i to je to. To su te uličarke koje imaju hrabrosti samo kada se napiju, ona je mene vređala cele večeri, na žurki, pa ovde u kući, a onda ja na svom krevetu skidam šminku spermam se za tuširanje, a ja pričam kako mi je neko uzeo igračke, ja sam mislila da je Dača, a ona je rekla da ja nju nabeđzujem da je ona, a nju je Anđelo krenuo da sklanja i govorio joj da ne provocira, ona je meni rekla da jedva čeka da se spomene se*s mene i Anđela i ja sam je ščepala, pogrešila sam ali ja ne znam da se bijem kao žena, ona je tražila to da joj ja uredim, ona je došla u moj krevet i komentarisala. Iskreno jja mislim da je ona jako zlobna i da se kači na moje ime i prezime, a ovo je drugi utorak da ona to radi. - rekla je Maja,

- Zna se da ja Maju mnogo volim, ali provokacije traju, ponovo Filip. Boginja je priznala da je zaljubljena u Filipa, ovde nema priče. Ja moram da kažem da je Filip zvao Boginju na krevet. Maja ne sme sebi ovo da dozvoli nikako, a poznato je da nema fizičkog kontakta, a provokacije su dozoljenje, moj lični stav je da je Maji stalo do Filipa. U odabranima je pričano da su Maja i Anđelo bili u vezi napolju, a Boginja to koristi i to pominje. - rekla je Kačvenda.

- Mnogo ja bolim Maju, pokazala je ko je i šta je, petnaest minuta je pričala o meni. Imala je sreće što nismo napolju, vratila bih joj žestoko - dodala je Boginja.

- Meni ne deluje da Maja gleda Mene - govorio je Filip.

- Jedeš go*na - govorio je Asmin Kačavendi.

- Svi znamo da si ti zaljubljen u Maju i da je braniš - govorila je Milena.

- Pravite žitvu od Boginje - dodao je Asmin.

- Sram te bilo - govorila je Kačavenda.

- Filipe ti nemaš stav, ponašaš se kao pi*kica, tri meseca te ponožava a vi sefolirate a očima ne mogu da se gledaju - dodao je Janjuš.

Autor: N.B.