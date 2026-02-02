LUKU NE MOŽE OČIMA DA GLEDA: Bebica raskrinkao Luksa, Boginja srozala podelu budžeta ovonedeljnog vođe: TO JE DNO DNA! (VIDEO)

Dali svoj sud!

Učesnici su na samom početku emisije ''Izbor potrčka'' prokomentarisali podelu budžeta ovonedeljnog vođe Saleta Luksa. Voditelj Milan Milošević dao je reč Nenadu Macanoviću Bebici.

- Što se tiče podele, bila je odlična po mom mišljenju. Iznenadilo me je to što je Saru ostavio za sam kraj. Očekivao sam da će Mina, Sandra i Anđelo dobiti velike budžete, iskreno. Mislim da nije želeo da kaže koga ne podnosi, odnosno da imenuje te osobe, pa je govorio o njihovim postupcima u rijalitiju. Luku ne može očima da gleda. Začudio me je stav prema Aleksandri - kazao je Bebica.

- Luks i ja smo imali u prošlosti žestoke svađe. Imamo iste kodekse, ali znam da on mene ne gotivi. Poznajem ga, znam koga voli i koga ne voli. Kao što sam i rekla, ili ćemo da spustimo loptu i da se ignorišemo ovde, ili ćemo da idemo do kraja sa našim sukobom - rekla je Aleksandra.

- Mislim da je Luks iskazao najveće poštovanje prema Bori time što je Anastasiji rekao sve u lice. Saru je ponovo ponizio. Meni je bilo čudno da je ona tako sve prećutala, nije mu odgovorila, kao nama što odgovori ovde kad je provociramo - rekao je Bebica.

- On nije nama govorio šta mu konkretno smeta, nego je pričao o našim osobinama. Ima dosta ljudi ovde koji su dobri sa Luksom, odnosno misle da su dobri, a da je on njih začudio svojim budžetima. Mislim da će Lukas pokati polovinom februara šta misli o ljudima ovde. Odmoriće od Sare ove nedelje, jer gde god da krene on, ona se tu pojavi - rekao je Bora.

- Podela budžeta je dno dna. Mislim da je Luks dobar veoma sa Sandrom, a nije joj dao veliki budžet - kazala je Boginja.

Autor: S.Z.