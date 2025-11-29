NESNOSAN SI ZA SLUŠATI: Kačavenda stavila Luku na pijedestal NAJNAPORNIJIH učesnika, Asmin ga potkačio: Umeš da budeš... (VIDEO)

Dali svoj sud!
Učesnici Elite danas biraju najnaporniju osobu. Prvi je svoj stav iskazao Luka Vujović.
- Luka, ume tokom svojih izlaganja da bude namoran. Uroš i Maja, Majo ništa lično - kazao je Asmin.
- Miljana, Luka i Jovana Mitić - rekao je Filip.
- Sara Stojanović, Bebica i Jovana Mitić - istakao je Luks.
- Miljana je na prvom mestu, Uroš na drugom, na trećem Luka - kazaala je Sofija.
- Luka je na prvom mestu. Nesnosan si za slušati. Miljana je na drugom mestu. Na trećem mestu je Jovana Mitić - kazala je Milena.
Autor: S.Z.