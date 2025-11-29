AKTUELNO

Zadruga

NESNOSAN SI ZA SLUŠATI: Kačavenda stavila Luku na pijedestal NAJNAPORNIJIH učesnika, Asmin ga potkačio: Umeš da budeš... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Dali svoj sud!

Učesnici Elite danas biraju najnaporniju osobu. Prvi je svoj stav iskazao Luka Vujović.

Foto: TV Pink Printscreen

- Luka, ume tokom svojih izlaganja da bude namoran. Uroš i Maja, Majo ništa lično - kazao je Asmin.

- Miljana, Luka i Jovana Mitić - rekao je Filip.

- Sara Stojanović, Bebica i Jovana Mitić - istakao je Luks.

- Miljana je na prvom mestu, Uroš na drugom, na trećem Luka - kazaala je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Luka je na prvom mestu. Nesnosan si za slušati. Miljana je na drugom mestu. Na trećem mestu je Jovana Mitić - kazala je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u video-klipu. 

Autor: S.Z.

#ELITA

#Takmičari

#ZADRUGA ELITA

#učesnici

