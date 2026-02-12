I DALJE POKUŠAVA DA JE OPERE: Asmin brani Maju životom, takmičari ga osudili jer njeno srce pripada Filipu (VIDEO)

Nerealno!
U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević je pročitao naredno pitanje za Asmina Durdžića:
- Au druže, šta ti bi da kažeš da Maja trpi psihičko nasilje, jedino od tebe?
- Da zbog mene, ona je sinoć plakala pola sata - rekao je Asmin.
- Pa zbog Filipa - dodao je Milan.
- Oni nju jure kako bi se svađali sa njom, bilo je to guranje kada je Boginja jurila Maju, da se svađa sa njom. - Rekao je Asmin.
- Danas si ušao u rehab u rekao da je Maja bolesna - dodala je Boginja.
- Anastasija rekla si da bi Asmin prodao majku zbog pi*ke - rekao je MIlan.
- Asmine ti braniš nešto što nije odbranjivo, ti si čoveče bolestan - rekla je Anastasija.
- Mislim daje Asmin pričao za Boginju i Maju, on je rekao sve, i to što je Boginja sedela sinoć ka Maja i sve vree je peckala - rekao je Anđelo.
- Ja sam sinoć plakala jer sam bila izrevolitirana, Ne mislim da dozivljavam psihičko maltretiranje, ali provokacija na stradni rat - rekla je Maja.
- Ko je poslao Asmina - pitao je Milan.
- Ovde svako svakog šalje i šalje mu - dodala je Milena.
- Boli Maju du*e, ko nju komentariše, ona zna sama da se brani - rekao je Milan.
- Ne mislim da Maja trpi nasulje, ja nikada nikoga nisam uradili. Moram da kažem da je Filip četiri deojke nazvao Teodora. - Dodala je Kačavenda.
