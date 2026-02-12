I DALJE POKUŠAVA DA JE OPERE: Asmin brani Maju životom, takmičari ga osudili jer njeno srce pripada Filipu (VIDEO)

Nerealno!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević je pročitao naredno pitanje za Asmina Durdžića:

- Au druže, šta ti bi da kažeš da Maja trpi psihičko nasilje, jedino od tebe?

- Da zbog mene, ona je sinoć plakala pola sata - rekao je Asmin.

- Pa zbog Filipa - dodao je Milan.

- Oni nju jure kako bi se svađali sa njom, bilo je to guranje kada je Boginja jurila Maju, da se svađa sa njom. - Rekao je Asmin.

- Danas si ušao u rehab u rekao da je Maja bolesna - dodala je Boginja.

- Anastasija rekla si da bi Asmin prodao majku zbog pi*ke - rekao je MIlan.

- Asmine ti braniš nešto što nije odbranjivo, ti si čoveče bolestan - rekla je Anastasija.

- Mislim daje Asmin pričao za Boginju i Maju, on je rekao sve, i to što je Boginja sedela sinoć ka Maja i sve vree je peckala - rekao je Anđelo.

- Ja sam sinoć plakala jer sam bila izrevolitirana, Ne mislim da dozivljavam psihičko maltretiranje, ali provokacija na stradni rat - rekla je Maja.

- Ko je poslao Asmina - pitao je Milan.

- Ovde svako svakog šalje i šalje mu - dodala je Milena.

- Boli Maju du*e, ko nju komentariše, ona zna sama da se brani - rekao je Milan.

- Ne mislim da Maja trpi nasulje, ja nikada nikoga nisam uradili. Moram da kažem da je Filip četiri deojke nazvao Teodora. - Dodala je Kačavenda.

Autor: N.B.