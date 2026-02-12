BACIO SE U RASKRINKAVANJE: Dača stavio svima do znanja da Aneli ne može bez Janjuša, zamerio Maji što ga je uzela za svog para (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević je pročitao naredno pitanje za Maju Marinkovič:

- Majo Svi komentarišu kako Aneli i Janjuš ne kogu bedonnbez drzugo:

- Ja nikada ne bih uradila to, ja poštajem ljude i njihve veze, ali Janjuš je od starta bio sa mnom i svaki put je uz mene, ali moram da kažem da nji Janjuš i Aneli nisu radvnodušni jedno prema drugom - rekla je Maja.

- Majo moraš da promeniš nešto, ne samo da braniš Aneli - rekal je Maja.

- Da si provela ti vreme sa Janjušem , Aneli bi ti radila iza lađa. Maja je sve radila samo da dokazalada Boginja nije problem. Aneli što nisi izabrala nekog drugog nego Anđela - rekao je Dača.

- Trebalo je da kažeš da ona izabre Janjuša jer ima emociju prema njemu - dodala je Matora.

- Meni je bilo svejedno - rekla je Maja.

- Aneli sve trpi za poklone, ona je takva, folirant, ne može to kod mene, ni ona i starac fočo od stotinu leta. to ova kravica zna - rekao je Daća aludirajući na Aneli.

Autor: N.B.