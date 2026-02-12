AKTUELNO

Pukla tikva! Anastasija priznala da je videla kako Bora ljubi Uroša, on je isterao iz kreveta (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama se nastavlja!

Svađa Uroša Stanića i Anastasije Brčić sa Borom Santanom se nastavila, te su tako Bora i Anastasija raskinuli.

- Za ovo, imam da te prebijem nasred Železnika - rekao je Bora.

- Šta ti ja radim?! Ja ti govorim da se smiriš i da ne piješ...Neca je kriv, ja sam kriv, pa šta je to - rekao je Stanić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Neca se posle izvinjavao...Videćeš šta ću da ti radim - rekao je Bora.

- Boro, smiri se. Borivoje, smiri se - ponavljao je Uroš.

- Možda ću ti s mamom biti u vezi - rekao je Bora.

- Bože Borivoje, adresa ti je tvoja devojka, ona me zove kod vas, ona me zove da te zagrlim i ostalo. Obrati se devojci. Ja hoću da vi cvetate u ljubavi, to hoću - rekao je Stanić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Jeste, poljubio si ga za Novu godinu - rekla je Anastasija.

- Hajde izađi iz kreveta - rekao je Bora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

