Sve samo ne dama kojom se predstavlja: Oglasile se Boginjine drugarice, pa osule rafalnu paljbu po Maji Marinković!

Ozbiljnu prašinu u javnosti podigao je sukob Tanje Stijelje Boginje i Maje Marinković koji traje mesecima, ali je definitivno u utorak eskalirao.

Mi smo iz tog razloga kontaktirali Boginjine najbolje drugarice Kalinu i Nevenu, koje su se oglasile za Pink.rs i žestoko potkačile Maju Marinković.

- Tanji su vređali pokojne roditelje, za to se odgovara na sudu jer sloboda govora ne štiti vređanje porodice, pa Tanja nikad ni probližno nije odreagovala kao što oni odreaguju šta god im ona kaže. Ona ne laže, prvi je diraju, provociraju i vređaju i ima puno pravo da im uzvrati, a to što je napadaju fizički to govori o njihovom nestabilnom psihičkom stanju - otkriva Nevena, pa dodaje:

- Maja Marinković je sve samo ne dama kojom se predstavlja, iskompleksirana je i nesrećna. Kakav je ona to rijaliti igrač koji ne trpi provokacije, a prva skače kad treba neko da se ponizi i da se podsmeva. Ovo više nije svađa oko Filipa, ovo je Majina ljubomora prema Tanji - završava Tanjina drugarica.

Autor: N.Panić