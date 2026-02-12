AKTUELNO

Domaći

Sve samo ne dama kojom se predstavlja: Oglasile se Boginjine drugarice, pa osule rafalnu paljbu po Maji Marinković!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/A. Nikolić/RED TV Printscreen ||

Ozbiljnu prašinu u javnosti podigao je sukob Tanje Stijelje Boginje i Maje Marinković koji traje mesecima, ali je definitivno u utorak eskalirao.

Mi smo iz tog razloga kontaktirali Boginjine najbolje drugarice Kalinu i Nevenu, koje su se oglasile za Pink.rs i žestoko potkačile Maju Marinković.

pročitajte još

ONI IMAJU PRISNIJI ODNOS, ALI SMO PRIČALE... Aneli priznala što je odabrala Janjuša umesto Anđela, a onda je Maja otkrila svoja osećanja prema bivšem

- Tanji su vređali pokojne roditelje, za to se odgovara na sudu jer sloboda govora ne štiti vređanje porodice, pa Tanja nikad ni probližno nije odreagovala kao što oni odreaguju šta god im ona kaže. Ona ne laže, prvi je diraju, provociraju i vređaju i ima puno pravo da im uzvrati, a to što je napadaju fizički to govori o njihovom nestabilnom psihičkom stanju - otkriva Nevena, pa dodaje:

Foto: RED TV Printscreen

- Maja Marinković je sve samo ne dama kojom se predstavlja, iskompleksirana je i nesrećna. Kakav je ona to rijaliti igrač koji ne trpi provokacije, a prva skače kad treba neko da se ponizi i da se podsmeva. Ovo više nije svađa oko Filipa, ovo je Majina ljubomora prema Tanji - završava Tanjina drugarica.

pročitajte još

Prcko i Žaklina ponovo tandem! Janjuš otkrio da li je srećan što ga je Maja pozvala u u krevet, ona priznala: Koga ću, ako neću njega, on me najbolje

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Car joj je letos dao instrukcije protiv Maje! Taki Marinković udario na Boginju: Muškarača prava, liči na trandžu!

Showbiz

Sin Paf Dedija zapratio 50 Centu: Ekspresno mu je stigao odgovor

Domaći

Imam da kažem da je ona za Vanju BOGINJA: Tanjine drugarice progovorile o njenom odnosu sa Đukićem, evo šta su imale da kažu (VIDEO)

Domaći

TRESE SE IMANJE! Kiki Star zaratila sa Elenom zbog Nataše, pa je sočno IZVREĐALA: Ružne ste kao PACOVI, pa vas niko neće! (VIDEO)

Domaći

'JA, TAKI, DA KOMENTARIŠEM JEDNU MIONU?!' Majin otac urnisao Jovanovićevu: Ta ljubavnica može da peva samo po sahranama!

Domaći

Kolege iz Zvezda Granda OSULE PALJBU po Tanji Savić, Bane Mojićević jedini bio na koncertu, pa izneo detalje, TO GA JE GANULO