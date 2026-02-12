Limunada, kafica i uživanje u suncu: Kačavenda rešila da se mane svih loših navika! (VIDEO)

Okrenula novi list u svom životu!

Milena Kačavenda proteklih nedelja unazad ima jako turbulentno učešće reklo bi se i ratuje sa više od pola kuće, zbog postupaka koje je sebi dozvolila, a za koje je osuđivala druge takmičare ''Elite 9''.

Naime, kako su je mnogi učesnici nagazili zbog njenog alkoholisanja i ponašanja u pijanom stanju, čini se da je ona rešila da okrene novi list i promeni svoj život iz korena. Ona je ovog jutra ustala prva i sebi napravila limunadu i skuvala kafu, a potom izašla u dvorište i uživala u zracima sunca.

Autor: N.Panić