Limunada, kafica i uživanje u suncu: Kačavenda rešila da se mane svih loših navika! (VIDEO)

Okrenula novi list u svom životu!
Milena Kačavenda proteklih nedelja unazad ima jako turbulentno učešće reklo bi se i ratuje sa više od pola kuće, zbog postupaka koje je sebi dozvolila, a za koje je osuđivala druge takmičare ''Elite 9''.
Naime, kako su je mnogi učesnici nagazili zbog njenog alkoholisanja i ponašanja u pijanom stanju, čini se da je ona rešila da okrene novi list i promeni svoj život iz korena. Ona je ovog jutra ustala prva i sebi napravila limunadu i skuvala kafu, a potom izašla u dvorište i uživala u zracima sunca.
Autor: N.Panić