Limunada, kafica i uživanje u suncu: Kačavenda rešila da se mane svih loših navika! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Okrenula novi list u svom životu!

Milena Kačavenda proteklih nedelja unazad ima jako turbulentno učešće reklo bi se i ratuje sa više od pola kuće, zbog postupaka koje je sebi dozvolila, a za koje je osuđivala druge takmičare ''Elite 9''.

Foto: TV Pink Printscreen

Naime, kako su je mnogi učesnici nagazili zbog njenog alkoholisanja i ponašanja u pijanom stanju, čini se da je ona rešila da okrene novi list i promeni svoj život iz korena. Ona je ovog jutra ustala prva i sebi napravila limunadu i skuvala kafu, a potom izašla u dvorište i uživala u zracima sunca.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

