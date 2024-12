Sandra Obradović menja lični opis?! Uz pomoć frizera rešila da omađija Luku, zbog ove promene joj neće odoleti! (VIDEO)

Okrenula novi list!

Sandra Obradović jedna je od najatraktivnijih učesnica najgledanijeg rijalitija na svim prostorima ''Elita 8''. Svojom lepotom zaintrigirala je mnoge učesnike, što iz rijalitija, što van njega, a čini se da je njeno srce izabralo samo jednog, Luku Vujovića.

Iako Luka često izbegava neki intimniji odnos sa Sandrom Obradović, ona mu je dala do znanja koliko joj je bitan i da će se truditi oko njega. Sandra je do ranih jutarnjih časova čekala da se otvori salon lepote i odlučila se na promeni svoju frizuru i stavi nadogradnju. Da li je to uradila s namerom da zavede Luku i da li će u tome uspeti, ostaje nam da ispratimo.

Autor: N.P.