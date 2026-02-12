Juče je prozivala za ideju, a danas pije kafu s njom: Vanja Živić dokazala da joj je karakter obična nula! (VIDEO)

Nije čula za reč karakter!

Vanja Živić bila je jedna od onih koji su gazili Milenu Kačavendu zbog njenih postupaka i ponašanja, a mnogi su je osudili i za izdaju. Na podužem spisku, našla se i Vanja Živić koja je priznala da je Milena Kačavenda povredila i da je izgubila njeno poverenje.

Ovog jutra je čini se Vanja zaboravila na svoju odluku, pa je sukob ostavila po strani i došla do Milene Kačavende da zajedno ispuše cigaretu i popiju kafu. Kako će zbog ovog poteza Vanja proći od pojedinih takmičara, ostaje nam da saznamo.

Autor: N.Panić