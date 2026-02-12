AKTUELNO

Zadruga

U krevetu Anastasije i Bore cveta ljubav: Ona jednim potezom dokazala koliko ga voli! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bora ne krije oduševljenje!

Bora Santana i Anastasija Brčić deluju kao da su konačno pronašli neki svoj mir i ušli u mirnu luku, iako to kod njih varira reklo bi se iz sata u sat jer im Uroš Stanić namerno pravi probleme u odnosu.

Foto: TV Pink Printscreen

Ipak, čini se da su njih dvoje zaljubljeniji nego ikad obzirom da je Anastasija Brčić odmah nakon buđenja rešila da zagrli Boru Santanu i pribije se uz njega, dok on posle nije želeo da joj ostane dužan već se okrenuo i zagrlio i on nju.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

PRESREĆANI! Aneli se zahvalila Tijani Ajfon na haljinama koje joj je poslala, a onda je Uroš otkrio koliko su ga Tijana i Jelena Batos OBRADOVALE zbog

Domaći

OTKRILA DETALJE! Nadica Ademov ispričala kako je reagovao njen partner kada je saznao da je trudna!

Domaći

Rokvić dobio vredan dar: Pokazao što mu je jedan od olimpijaca poklonio! (FOTO)

Domaći

SOFI TKAČENKO PUCA OD PONOSA! Prvi put progovorila o BAKI, komentarisala odnos sa Matejom Matijevićem, pa ptkrila da li će se naći u ELITI 9 (VIDEO)

Zadruga

Ne dolazi sebi od sreće: Nerio se drži za glavu, porodica Durdžić ga velikodušnim potezom oborila s nogu! (VIDEO)

Zadruga

Otvorila dušu: Mina priznala koliko uživa sa Viktorom, Uroš ne veruje u njihovu ljubav! (VIDEO)