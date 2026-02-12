U krevetu Anastasije i Bore cveta ljubav: Ona jednim potezom dokazala koliko ga voli! (VIDEO)

Bora ne krije oduševljenje!

Bora Santana i Anastasija Brčić deluju kao da su konačno pronašli neki svoj mir i ušli u mirnu luku, iako to kod njih varira reklo bi se iz sata u sat jer im Uroš Stanić namerno pravi probleme u odnosu.

Ipak, čini se da su njih dvoje zaljubljeniji nego ikad obzirom da je Anastasija Brčić odmah nakon buđenja rešila da zagrli Boru Santanu i pribije se uz njega, dok on posle nije želeo da joj ostane dužan već se okrenuo i zagrlio i on nju.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić