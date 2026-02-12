Uroš današnji datum slavi kao drugi rođendan: Doleteo nikad srećniji do Bore da mu saopšti da je ostavljen, pa mu ponudio da ga uteši! (VIDEO)

Uroš Stanić doleteo je do kuće Odabranih kako bi Bori Santani saopštio da ga je Anastasija Brčić ostavila i da je popio šut-kartu, ali i da će on biti tu da ga teši ako mu bude bilo potrebno.

- Boro ustaj, a ova će prenositi posteljinu i napisaće papir zašto treba da raskine s tobom. Rekla je da joj se gadiš, a Matora te tužila na sudu - rekao je Uroš.

- Super - rekao je Bora.

- Ajde ustaj. Ja kad sam ti govorio da se ne miriš, nisi me slušao - rekao je Uroš.

- Pusti me - rekao je Bora.

- Veza ti nije potrajala ni četiri dana, dva meseca me nisi slušao. Ideš i slušaš samo sebe - rekao je Uroš.

- Je l' bio advokat ili šta? Za šta je podnela tužbu? - upitao je Bora.

- Za pretnje, sam si kriv što izgovaraš neke stvari za koje znaš da možeš da budeš tužen - rekao je Uroš.

- J*baću mater toj k*rvetini - rekao je Bora.

- Bolje da si mene izabrao za zadatak. Ti ćeš opet doći kod mene, ali možeš samo ako mi se izviniš. Do tad pati bez devojke - rekao je Uroš.

Autor: N.Panić