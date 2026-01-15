AKTUELNO

Zadruga

Bora Santana doživeo pomračenje: Uroš mu uleteo u krevet i zabranio da se druži sa ženama, on prebacio i uzeo kutlaču da se brani! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Hit!

Bora Santana doživeo je pomračenje kada je Uroš Stanić krenuo da mu ljubomoriše jer se druži sa ženama i uleteo mu u krevet, te je odleteo do Bele kuće i uzeo kutlaču da se brani.

- Nek legne Sandra pored tebe, nemam problem. Ti mi se pomeri - rekao je Bora.

pročitajte još

Od mene p*dera nećeš napraviti: Bora Santana ključa od besa, zamolio Uroša da ga ostavi na miru! (VIDEO)

- Što si takav prema meni? Ljubiš Sandru a? Ne možeš da gledaš druge devojke - upitao je Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Skloni mi se - rekao je Bora.

- Saru ću da rasčerupam kad je vidim - rekao je Uroš.

- Uroše ja nisam p*der, ne volim muškarce - rekao je Bora.

pročitajte još

KAJEM SE ZA SVE: Bora uložio i zadnji atom snage da mu Jovana oprosti sve uvrede, pa dobio HLADAN TUŠ! (VIDEO)

- Je l' se sa mnom sprdaš? - upitao je Uroš.

- Da - rekao je Bora.

- Obećavao si mi da ćeš mi kupiti smart - rekao je Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pa drugarski. Skloni se od mene j*baću ti mater. Obezbeđenje nek dođe - rekao je Bora.

- Davao si mi lažnu nadu - rekao je Uroš.

pročitajte još

METEŽ U BELOJ KUĆI! Jovana kao nikad do sad osolila po Bori, on pokušao da spusti loptu, ali BEZUSPEŠNO! (VIDEO)

- P*čko jedna, j*bem li ti sestru bolesnu i mamu jer je dobra žena - rekao je Bora.

- Mamu mi j*beš? - upitao je Uroš.

- Da, mamu jer je dobra iz maksija. Srce će ti stati ovde kad ti budem j*bao mater, daj mi nešto da ga pocepam - rekao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Igraš se sa mnom, nisam ja igračka - rekao je Uroš.

pročitajte još

Pronašao spas kod Boga: Bora Santana nakon haosa sa Advokaticom odlučio da pročita molitvu (VIDEO)

- Bude li mi ušao u krevet, cepam mu glavu ovim. To je s*ksualno uznemiravanje - rekao je Bora.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Uroš se od sutra baca u akciju: Pikirao muškarca kog će da zavodi, Bora Santana mu pomogao! (VIDEO)

Zadruga

Karambol kakav se ne pamti: Bora Santana doživeo pomračenje i brutalno izvređao Anitu, umešao se Luka i nastao haos epskih razmera! (VIDEO)

Zadruga

Urnebesno! Uroš se oduzeo od alkohola, pa se prevnrnuo kao sveća, Janjuš i Filip ga odvukli u krevet (VIDEO)

Zadruga

Doživeo pomračenje: Bora Santana prekinuo skin care rutinu i žestoko izvređao advokaticu, pa oduvao i Uroša Stanića! (VIDEO)

Zadruga

Prekucao igricu: Alibaba uleteo Aneli u krevet i zabranio joj da mu ljubomoriše, ona ga oduvala! (VIDEO)

Zadruga

FILIP SE PRAVI DA URINIRA U BAZEN: Lepi Mića doživeo pomračenje, ovakvog ga niste videli nikad! (VIDEO)