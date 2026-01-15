Bora Santana doživeo pomračenje: Uroš mu uleteo u krevet i zabranio da se druži sa ženama, on prebacio i uzeo kutlaču da se brani! (VIDEO)

Bora Santana doživeo je pomračenje kada je Uroš Stanić krenuo da mu ljubomoriše jer se druži sa ženama i uleteo mu u krevet, te je odleteo do Bele kuće i uzeo kutlaču da se brani.

- Nek legne Sandra pored tebe, nemam problem. Ti mi se pomeri - rekao je Bora.

- Što si takav prema meni? Ljubiš Sandru a? Ne možeš da gledaš druge devojke - upitao je Uroš.

- Skloni mi se - rekao je Bora.

- Saru ću da rasčerupam kad je vidim - rekao je Uroš.

- Uroše ja nisam p*der, ne volim muškarce - rekao je Bora.

- Je l' se sa mnom sprdaš? - upitao je Uroš.

- Da - rekao je Bora.

- Obećavao si mi da ćeš mi kupiti smart - rekao je Uroš.

- Pa drugarski. Skloni se od mene j*baću ti mater. Obezbeđenje nek dođe - rekao je Bora.

- Davao si mi lažnu nadu - rekao je Uroš.

- P*čko jedna, j*bem li ti sestru bolesnu i mamu jer je dobra žena - rekao je Bora.

- Mamu mi j*beš? - upitao je Uroš.

- Da, mamu jer je dobra iz maksija. Srce će ti stati ovde kad ti budem j*bao mater, daj mi nešto da ga pocepam - rekao je Bora.

- Igraš se sa mnom, nisam ja igračka - rekao je Uroš.

- Bude li mi ušao u krevet, cepam mu glavu ovim. To je s*ksualno uznemiravanje - rekao je Bora.

Autor: N.Panić