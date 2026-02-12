AKTUELNO

Zadruga

Šok nad šokovima: Kačavenda ostala bez svih prijatelja i postala kuvarica Ivana Marinkovića! Sve uvrede pale u vodu (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Sve palo u zaborav!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje koje je bilo za Milenu Kačavendu i Ivana Marinkovića.

- Da li ste sad kad ste u dobrim odnosima stojite pri svim uvredama koji ste rekli za ove tri sezone? - glasilo je pitanje.

Alibaba objavio rat Ahmićkama: Nakon Elite sledi totalni karambol, ništa neće da im oprosti! (VIDEO)

- Mogu da kažem da je bilo uvreda - rekao je on.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne znam šta ovde nije jasno, prijatelje i drugove ovde nemam. Ivan me ne dira, ne diram ni ja njega. Ovi svi mogu da mi d*vaju, a njima ne odgovara što ih ja komentarišem, a komentarisaću ih sve - govorila je ona.

Totalno pomračenje: Aneli vrišti na sav glas, Mića joj opalio šamar realnosti! (VIDEO)

- Ne može da se poredi moj odnos sa Milenom sada i kakav su oni imali za dve sezone jer su sa njom ručavali, čuli se telefonom, bili u budžetu, a ja nikad ništa od toga. Tako da isto pitanje može i za Lepog Miću. Što se tužbi tiče moj tim odlučuje ko će biti tužen. Šest tužbi imam, a Milena na sreću ili ne nije među njima. Jutros mi je spremila doručak, to je počeak prijateljstva - pričao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: A. Nikolić

