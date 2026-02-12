Pale maske: Raskrinkana dešavanja Filipa i Teodore, Bebica ovo neće podneti! (VIDEO)

Sve izlazi na videlo!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje koje je bilo za Borislava Terzića Terzu.

- Da li je veći problem što je Filip izgovorio Teodorino ime pijan ili što se svi prave da ne znaju razlog? - glasilo je pitanje.

- Filip se uvek vadi da je on pijan. On ima prekid filma, a meni nije jasno da ne može da se seti. On se ovde pruvuče, a ne znam šta se sa njim dešava. Ne znam da li ga Teodora radi, ne vidim to - rekao je Terza.

Naredno pitanje bilo je za Filipa Đukića.

- Ti da si morao da biraš para za dan zaljubljenih da li bi imao petlju da biraš Teodoru? - glasilo je pitanje.

- Bebica nema veze sa tim. Ja da sam hteo Teodoru birao bih je, a devojka me ne zanima. Ja sam stavio tačku. Dokazaće se ovde i napolju da li ona mene zanima - rekao je Đukića.

- Mislim da je Filip iskren kad kaže da je slučajno izgovorio moje ime - dodala je Teodora.

Dušica je nakon toga pokazala kako se Teodora očešala o Filipa nakon žurke.

Autor: A. Nikolić