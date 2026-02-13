AKTUELNO

Zadruga

Pukla ga sujeta?! Janjuš pokušava da zavrti Aneli, ona ga oduvala: Popušio si cigaretu, VOZI (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Rešila da uzme stvari u svoje ruke!

Aneli Ahmić i Marko Janjušević Janjuš osamili su se u pušionici, te su tako nastavili razgovor o njihovom odnosu.

- Jao Janjuše, znam kako dišeš - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta kako dišem?! Kunem ti se, rekao sam ti...Mi kada provodimo neko vreme i kada se zaj*bavamo, neko će mi reći: "kako se blamiraš i ponižavaš, da te neko vređa...", nije jadan, nego tako ispada - rekao je Janjuš.

- Mene pogađa kada tako komentarišeš, objasnila sam ti, više neću - rekla je Aneli.

- Ja ti loše ne mislim...Ja sam sedam puta u rijalitiju, ljudi koji me gledaju znaju da nikome loše ne mislim. Danas ti kažem normalnu stvar, ti se naljutiš i odmah počneš s histerijom. Rekao sam ti da ne možeš ulaziti u 16 odnosa - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Popušio si cigaretu, vozi - rekla je Aneli.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

