VRATI MI PRSTEN DA GA BACIM! Bebica napao Teodoru čim je oči otvorio, ona mu odbrusila: Ti si niko i ništa! (VIDEO)

Rešila da ga totalno otkači!

Teodora Delić došla je u spavaću sobu da se našminka, a tu ju je dočekao Nenad Macanović Bebica.

- Vrati mi prsten da bacim - naveo je Macanović.

- Nemam prsten. Je l' vidiš ti koja si lažovčina - rekla je Teodora.

- Što ga nisi ti bacila - pitao je Bebica.

- Šta me boli k*rac za prsten, ti se igraš sa mnom zajedno sa Asminom - navela je Delićeva.

- I da ne budem ni sa kim neću biti s tobom, vidim kakav si lik, smeju ti se ljudi. Ti si p*čketina jedna, patološki lažov i niko i ništa, zato i ne mogu da budem s tobom, otvaraju mi se oči - istakla je ona.

