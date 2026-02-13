Daje lažnu nadu, Boginja nema dostojanstva: Učesnici urnisali Đukića, Maja dočekala svojih pet minuta i demolirala ih oboje (VIDEO)

Jedva dočekala!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Maji Marinković, kako bi dala svoj sud o odnosu Boginje i Đukića.

- Naravno da sam se smejala, pošto su provokacije dozvoljene, da, naravno da sam se smejala. Ne znam zašto si me dozivao kod Kačavende kada ne pričamo?! Ne može da se seti?! Tako sam i mislila. Drugo, Boginja ispada jedna ozbiljna paćenica koja je na čekanju. Okej, Filip je neko ko nije obećavao nikome ovde bilo šta, ne možemo da se lažemo, ali smatram da je Boginja previše dala sebi za pravo...Da, pokazao je da je muškarac "daj šta daš", ali opet, on nikoga ni na šta nije terao. Nema stav muškarca, promenila sam mišljenje o njemu. Da ima bilo kakav stav, nema ga. Njegov stav je uvek: "nemam komentar", pa izvini, moraš da se braniš i nekoga ko će biti tvoja partnerka. Voli da se sprda, voli žene, Boginja ima taj bratski stil, ortak je, ali je devojka previše opsesivna i posesivna - rekla je Maja.

- Ovo je užasno degutantan klip, u smislu da je kontuzovan i da ne zna da se okrene na drugu stranu. Mogu da pohvalim Boginju da mu nije dala ono što on traži od svake devojke. On je napravio grešku iz koje ne ume da se izvadi. Samo malo mu*a da skupi, treba da kaže: "slušajte sve, sve ću da vas je*em", svaka devojka koja bude legla sa njim, neka zna da je tako. Ali, šta on uradi?! On na silu se grli s tom devojkom jer smo ga mi ubedili da mora da se pravda. Najmanje prema Boginji ima afinitete - rekao je Ivan.

- Čim sa nekim legneš u krevet, to je intimna, to je za mene ka*anje, a ne ljubav! Ovde nam ljubavi ni na mapi, ti si Boginja poludela totalno, nemaš ni karakter, niti išta. Nije dostojanstvena, tačka i kraj - urlao je Mića.

- Da li je neko ovde rekao da ovo možda Boginji odgovara sve?! Ti si jedna devojka od 30 godina i prosto mi je neverovatno da gledaš čoveka koji se ka*a sa šest devojaka i priča da misli o nekome i ti očekuješ da ti nešto kaže?! Filip nijednu devojku ovde ne gleda sa gramom emocije, nijedna ga nije odradila...Daje lažnu nadu sa tim što će popričati - rekao je Janjuš.

Autor: Nikola Žugić