Ivan želi da postane gospodar prstenova! Aneli shvatila da je pokradena, pa napravila HAOS, u sve umešana i Maja! (VIDEO)

Nije joj svejedno!

Voditeljka Ivana Šopić najavila je učesnicima naredni video snimak na kom su imali priliku da vide kako Ivan Marinković govori Maji Marinković kako ima tajnu koja vredi, pa kako nastavljaju razgovor u šiframa.

- Limen i je toša. Ja sam rekla da je on preverant jer mi nije doneo lemura i to je to - rekla je Maja.

- Ja sam pustila prstenove od Janjuša i Asmina, to je on izvadio iz šolj.e Vrati prsten! - rekla je Aneli.

- Ivan je pitao da li vredi nešto da on zaremi Tošu. Ja tajne ne izdajem! - rekla je Maja.

- Tri su bila u šolji. Znala sam da je uzeo, samo sam čekala kad će da mi vrati. Idi mi vrati, daću ti deset hiljada - rekla je Aneli.

- Deset hiljada je cifra koju je Ivan spomenuo odmah. Maja je rekla da mu ne veruje ništa - rekao je Mića.

- Ja tajne ne izdajem nikad ničije - rekla je Maja.

- Prstenove morate da tražite od osobe koja ih je bacila, a ne od mene - rekao je Ivan.

- Hteo je založiti prstenove. Ja sam htela založiti te prstenove. Ja sam videla da su ostali prstenovi, ali sam besno izašla, a on je odmah ušao. Ja ću mu uzeti sve patike - rekla je Aneli.

- Ne može. Niko ne sme da mi pretura po garderobi i baca stvari - rekao je Ivan.

- Ja nisam drukara, ne izdajem - rekla je Maja.

- Ivan krije tajnu koju Maja zna, a prstenovi nisu jer se za njih zna - rekla je Ivana.

Autor: A.Anđić